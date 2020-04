Top 10 najlepszych filmów z Pierce'em Brosnanem. Co oprócz produkcji o Jamesie Bondzie?

Co ciekawe, pasję do aktorstwa zaszczepił w nim ojczym William Carmichael. Ten bowiem zabrał młodego Brosnana do kina na film "Goldfinger" z Seanem Connerym. Produkcja o Agencie 007 zrobiła na dzieciaku takie wrażenie, że od tamtego momentu postanowił, że zostanie aktorem. Możemy sobie jedynie wyobrażać, jak Brosnan zareagował, gdy dowiedział się, że został wybrany na nowego Jamesa Bonda w latach 90.

Pierce Brosnan - 10 najlepszych filmów z udziałem aktora

Jednak nie samym Bondem człowiek żyje, a Brosnan ma na koncie kilka innych, równie dobrych ról. Przyjrzyjmy się więc 10 najlepszym z nich.

1. Filmy o Jamesie Bondzie (1995-2002)

Tak jak wspomnieliśmy, Brosnan w końcu spełnił marzenie z dzieciństwa i został Agentem Jej Królewskiej Mości. Wystąpił w 4 odsłonach przygód Jamesa Bonda, ale każda z nich była niestety coraz gorsza od poprzedniej, aż w końcu w 2002 roku zakończył swoją zabawę z 007. Na szczęście, my wciąż możemy się cieszyć z "GoldenEye", które pozostaje jednym z lepszych filmów o Bondzie:

2. Wesele w Sorrento (2012)

"Wesele w Sorrento" to romantyczna komedia nagrodzonej Oscarem Susanne Bier z Pierce'em Brosnanem i Trine Dyrholm w rolach głównych. Produkcja jest niepoprawnie optymistyczną opowieścią o tym, że czasem wszystko się zaczyna, kiedy myślimy, że już po wszystkim. Ciepły i przyjemny film, idealny na poprawę humoru podczas długiego wieczoru:

3. Autor widmo (2010)

Były premier Wielkiej Brytanii, Adam Lang (Pierce Brosnan), zleca napisanie swoich wspomnień partyjnemu działaczowi. Przed zakończeniem pracy, pracownik ginie jednak w zagadkowych okolicznościach. Do skończenia autobiografii Lang zatrudnia więc profesjonalnego "ghostwritera" (Ewan McGregor). Ten, odkrywa sekrety, przez które znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Mocne, trzymające w napięciu kino:

4. Cudzoziemiec (2017)

Quan Ngoc Minh (Jackie Chan) prowadzi niewielką restaurację w południowym Londynie. Życie mężczyzny rozpada się na kawałki, gdy w zamachu terrorystycznym ginie jego nastoletnia córka Fan. Zrozpaczony, postanawia za wszelką cenę dopaść sprawców. Na drodze staje mu wiceminister rządu Irlandii Północnej (Pierce Brosnan). W wojnie między nim a irlandzkimi bojownikami zwycięzca może być tylko jeden. Pojedynek legendarnych aktorów, to coś, co warto obejrzeć.

5. Mamma Mia! (2008)

Film opowiada historię młodej i ślicznej Sophie (Amanda Seyfried), która niebawem ma wyjść za mąż. Dziewczyna chciałaby, aby do ślubnego kobierca zaprowadził ją jej ojciec. Problem w tym, że nigdy go nie poznała. Jej matka, Donna (Meryl Streep), zdradza tożsamość trzech mężczyzn (Colin Firth, Stellan Skarsgaard i oczywiście Pierce Brosnan), z którymi przed laty coś ją łączyło. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecamy:

6. Krew za krew (2006)

Rok 1868, kilka lat po zakończeniu wojny secesyjnej. Były pułkownik armii konfederackiej Carver (Liam Neeson) ściga kapitana Gideona (Pierce Brosnan), na którym chce się zemścić za krzywdę z przeszłości. Dwóch legendarnych irlandzkich aktorów stających ze sobą w szranki to coś, co warto zobaczyć:

7. Robinson Crusoe (1997)

Cudem ocalony z katastrofy żaglowca Robinson Crusoe (w tej roli Pierce Brosnan) trafia na bezludną wyspę wśród mórz południowych. Bujna przyroda daje szansę przetrwania, ale rozbitkowi najbardziej doskwiera samotność. Miejsce jego ocalenia okazuje się Wyspą Śmierci, gdzie dokonują swych obrzędów ludożercy. Podróżnik z pomocą Piętaszka staje do walki z kanibalami:

8. Marsjanie atakują! (1996)

Na niebie pojawiają się pojazdy najeźdźców z kosmosu. Ziemian ogarnia panika. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wie, jaki garnitur założyć na spotkanie z Marsjanami, a pierwsza dama, kategorycznie sprzeciwia się, aby "to coś" kręciło się po jej domu. Z drugiej strony, młody narkoman Richie Norris i jego nie całkiem normalna babcia organizują grupę patrolową, która ma powstrzymać marsjańską inwazję.

9. Pani Doubtfire (1993)

Daniel Hillard (Robin Williams) zatrudnia się jako gosposia swojej byłej żony, by spędzać więcej czasu z dziećmi. Nikt nie wie, kim jest naprawdę, bo pracuje w przebraniu jako pani Doubtfire. Mężczyzna zostaje nawet powiernikiem swojej byłej żony, gdy ta zaczyna się spotykać z przystojnym Stuartem Dunmeyerem (Pierce Brosnan). Komedia z Williamsem i Brosnanem to absolutny klasyk gatunku:

10. Godziny strachu (2007)

Neil (Gerard Butler) i Abby Randallowie (Maria Bello) tworzą idealne małżeństwo wiodące dostatni, beztroski tryb życia. Jednak gdy ich córka zostaje porwana ich życie popada w chaos, a oni sami zostają zmuszeni do wykonywania poleceń porywacza-socjopaty Ryana (Pierce Brosnan), z których każde kolejne jest coraz dziwniejsze i niebezpieczne. Brosnan gra prawdziwego bezdusznego złoczyńcę, co jest ciekawą odmianą w jego filmografii: