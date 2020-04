Rywalizacja, walka o jak najlepszą pozycję, chęć osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Filmy sportowe często opowiadają o harcie i zawziętości ludzkiego ducha oraz o poświęceniach, jakich jesteśmy w stanie się podjąć, by osiągnąć upragniony cel. Filmy sportowe dzięki temu silnie oddziałują na widza i pozwalają mu odczuwać wiele różnych emocji. Wybraliśmy dla Was 11 najlepszych filmów sportowych.

Top 11: Najlepsze filmy sportowe

1. „Wyścig” (2013), reż. Ron Howard

Wciągający, poruszający i dynamiczny portret rywalizacji dwóch kierowców Formuły 1. Brytyjczyk James Hunt i Austriak Niki Lauda walczą ze sobą o tytuł mistrza świata. Panowie nie mogą bardziej różnić się od siebie. Jeden jest ekstrawertywnym, lubiącym alkohol i imprezy mężczyzną, którego nazwalibyśmy duszą towarzystwa, a drugi stonowanym, skupionym na celu i ciężkiej pracy mężczyzną, który odmawia sobie wszelkich przyjemności na rzecz dążenia do upragnionego celu. Mimo, że charakterologicznie różni ich wszystko, łączy ich płynąca w żyłach pasja i chęć zdobycia upragnionego tytułu. Film, przygląda się ich rywalizacji z wielkim zainteresowaniem, dzięki czemu produkcja silnie oddziałuje na widza.

2. „Fighter” (2010), reż. David O. Russell

Historia Micky'ego Warda, byłego boksera, który za namową swojej dziewczyny postanawia raz jeszcze zawalczyć o mistrzowski tytuł. Do pomocy zaprzęga członków swojej rodziny, w tym przede wszystkim swojego brata, Dicky'ego Eklunda. Produkcja przygląda się przygotowaniom do walki i poświęceniom, którzy wszyscy bohaterowie dźwigają na swoich barkach, by osiągnąć cel. Film niesie jednak na swoich barkach wyśmienita kreacja Christiana Bale'a, którego rola dosłownie hipnotyzuje widza i nie pozwala oderwać wzroku od jego bohatera. Nic dziwnego, że Bale otrzymał swojego pierwszego Oscara oraz Złotego Globa za tę wielowymiarową, pozostającą w głowie rolę.

3. „Borg/McEnroe” (2017), reż. Janus Metz

Film o pasji do tenisa. Portret słynnego tenisisty Björna Borga, zawodnika ze Szwecji, który czterokrotnie otrzymał tytuł mistrza świata. Właśnie trwa Wimbledon 1980 roku i Borg ma szansę po raz piąty obronić tytuł. Mężczyzna jest już fizycznie i psychicznie wymęczony, ale wciąż daje z siebie wszystko, aby osiągnąć kolejny sukces. Sęk tkwi w tym, że jego pozycji może zagrozić Amerykanin John McEnroe, które styl oraz sposób bycia tak różnią się od stylu Borga. To będzie prawdziwe spotkanie na szczycie. Nie tylko w sensie stricte sportowym, ale także dwóch filozofii oraz różnego rodzaju miłości do ukochanego sportu. Dzięki temu film porywa nas swoim wyrazistym portretem nie dających za wygraną zawodników.

4. „Invictus – Niepokonany” (2009), reż. Clint Eastwood

Gdy Nelson Mandela objął władzę jako prezydent RPA, dostrzegł szansę by dzięki zbliżającym się Mistrzostwom Świata w rugby, zjednoczyć podzielony naród. Sport, jako nośnik emocji, rzeczywiście jest w stanie bowiem sprawić, że ludzie, którzy nie mają ze sobą nic wspólnego, zaczną nagle mówić jednym, wspólnym głosem i dążyć do tego samego celu. "Invictus" to inspirująca historia, bazująca na prawdziwych wydarzeniach, przyglądająca się jednoczącej, społecznej sile sportu.

5. „Wielki Mike. The Blind Side” (2009), reż. John Lee Hanckock

Bazująca na prawdziwych wydarzeniach opowieść o młodym chłopaku, który zostaje wyrzucony z domu w biednej dzielnicy. Nie mając gdzie się podziać, błąka się samotnie po mieście. Tam zauważa go Leigh Anne Tuohy, która dostrzega w nim prawdziwy potencjał. Kiedy przyjmuje go pod swój dach, zaczyna pomagać rozwijać mu także swoją pasję do futbolu. Film przyciąga przede wszystkim znakomitą rolą Sandry Bullock, która potrafi pokazać siłę swojej bohaterki nawet w zwyczajnych domowych scenach, a jej pozytywne nastawienie potrafi zjednać jej widza w zaledwie kilku scenach. Nic dziwnego, że aktorka otrzymała za swoją rolę statuetkę Oscara. Sprawa jest o tyle ciekawa, że dzień wcześniej odebrała także Złotą Malinę za najgorszą rolę roku i jako jedna z zaledwie dwóch aktorek w historii rzeczywiście odebrała swoje wyróżnienie.

6. „Rydwany ognia” (1981), reż. Hugh Hudson

Nagrodzony czterema Oscarami, w tym za Najlepszy Film, obraz opowiadający prawdziwą historię dwóch brytyjskich lekkoatletów, pragnących zwycięstwa w Igrzyskach Olimpijskich 1924 roku. Produkcja przygląda się niezłomnej pracy obu mężczyzn, z których każdy posiada własne powody dla osiągnięcia sukcesu. Film na stałe wpisał się w historię kina, a słynny utwór autorstwa Vangelisa jest często i gęsto wykorzystywany w wielu innych dziełach kultury, mając na celu oddać podniosłość chwili.

7. „Reggae na lodzie” (1993), reż. Jon Turtletaub

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia grupy jamajskich bobsleistów, którzy postanawiają wystąpić na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Pełna humoru opowieść o drużynie, która musi poradzić sobie z wszelkimi przeciwnościami losu, w tym panującym wokół klimatem, aby wziąć udział w najważniejszych zawodach świata sportu. "Reggae na lodzie" to film komediowy, który jednak umiejętnie wykorzystuje prawdziwą historię, aby pokazać, że w sporcie liczy się tylko hart ducha i chęć zwycięstwa. Dzięki nim można pokonać wszelkie przeciwności losu.

8. „Zapaśnik” (2008), reż. Darren Aronofsky

Poruszający portret słynnego zapaśnika, który z powodu zawału serca musi porzucić ring i ulubione zawody. Teraz rozpoznawany na ulicach mężczyzna musi poradzić sobie z szarą rzeczywistością swojego żywota. Ciągle marzy jednak o powrocie na ring, gdyż odkrywa, że było to jedynie miejsce, gdzie czuł się prawdziwie żywy i zrozumiany. Przejmująca historia, świetnie zagrana przez Mickey'go Rourke'a, który za swoją kreację otrzymał Złoty Glob i nominację do Oscara. Partnerująca mu Marisa Tomei również uhonorowana została nominacją do słynnego Złotego Rycerza.

9. „Męska gra” (1999), reż. Oliver Stone

Al Pacino jako trener zespołu futbolu amerykańskiego, który próbuje doprowadzić swój zespół do mistrzostwa. Mężczyzna z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w sporcie musi na nowo przemyśleć strategię dla swojego zespołu, jeśli chce osiągnąć kolejne sukcesy. Sprawy nie ułatwiają personalne sprzeczki z właścicielami drużyny, a także kwestionowanie decyzji trenera przez członków zespołu. Film w ciekawy sposób przygląda się sposobom, w jaki można przekazywać swoją wiedzę i zachęcać innych do osiągnięcia wspólnego celu.

10. „Jestem najlepsza. Ja, Tonya” (2017), reż. Craig Gillespie

Dynamiczna, szalona i świetnie żonglująca swoją filmową formą "Ja, Tonya" to film, opowiadający o łyżwiarce figurowej Tonyi Harding, która za wszelką cenę chce wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich, jako reprezentantka USA. Jej plany mogą legnąć w gruzach, gdy koleżanka z drużyny, Nancy Kerrigan, oskarża ją o napaść. Porywająca, przejmująca i zaskakująca historia, bazująca na prawdziwych wydarzeniach przykuwa do ekranu nie tylko świetnym scenariuszem, nietypową formą, ale także znakomitym aktorstwem. Margot Robbie jest wyśmienita w tytułowej roli, za to Alison Jenney w roli jej matki zgarnęła Oscara i Złotego Globa dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

11. „Wściekły byk” (1980), reż. Martin Scorsese

Słynny film Martina Scorsese z Robertem De Niro w głównej roli, który otrzymał za swoją kreację Oscara. Bazująca na prawdziwych wydarzeniach historia Jake'a LaMotty, mistrza wagi średniej w boksie, którego styl charakteryzował się wyjątkową zaciętością oraz brutalnością. Czarno-biały film przygląda się jak nadmierne skupienie na karierze i brak równowagi emocjonalnej poza ringiem wyniszczyło inne aspekty życia mężczyzny. Przejmujący dramat utalentowanego zawodnika.

Czytaj także: Co robić w trakcie kwarantanny? Oto 6 filmów, które pomogą znieść izolację.