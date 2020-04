12 filmów niczym 12 Apostołów, opowiadający o religii z różnych perspektyw. Zapraszamy do naszego zestawienia najbardziej nietuzinkowych filmów o tematyce religijnej.

Top 12: Najlepsze Filmy Religijne

1. "Pasja" (2004) , reż. Mel Gibson

Głośny, nominowany do trzech Oscarów obraz, przyglądający się Drodze Krzyżowej Jezusa Chrystusa. W momencie swojej premiery w 2004 roku, obraz był najlepiej zarabiającym filmem w kategorii R, skierowanej tylko dla widzów dorosłych. Produkcja przyciągała przede wszystkim niezwykle realistycznym ukazaniem męki Chrystusa, a także faktem, że dialogi odbywały się w języku aramejskim. Co niezwykle ciekawe – trwają ponoć prace nad 2. częścią filmu, mające opowiadać o zmartwychwstaniu Chrystusa.

2. "Książę Egiptu" (1998), reż. Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells

Animowana opowieść na podstawie podań biblijnych. Historia życia Mojżesza, który w dzieciństwie został uratowany przez matkę przed gniewem egipskiego faraona, który zażyczył sobie zgładzenia wszystkich dzieci żydowskiego pochodzenia. Niemowlę zostało schowane do koszyka i puszczone z nurtem rzeki. Następnie dziecko zostało odnalezione przez królową Egiptu. Po wielu latach, gdy Mojżesz wreszcie odkrywa swoje pochodzenie, postanawia wyswobodzić Żydów spod niewoli. Produkcja została nagrodzona Oscarem dla najlepszej piosenki oryginalnej.

3. "Mother!" (2017), reż. Darren Aronofsky

Niezwykle ambitny i wyjątkowo przedziwny film Darrena Aronofsky'ego z Jennifer Lawrence w roli głównej. Produkcja opowiadająca o pewnej parze małżeńskiej, zamieszkującej dom na odludziu, szybko przeradza się w rodzaj biblijnej opowieści. Poszczególne elementy i bohaterowie zaczynają przypominać postaci biblijne, a cała historia zaczyna nabierać coraz dziwniejszych kształtów, odpowiadających niejako historii kościoła katolickiego.

Niezwykle specyficzna historia, która jednak stara się pokazać biblijną opowieść w nowym, zaskakującym świetle i dać odbiorcom do myślenia. Film, który podzielił widzów i krytyków. Z jednej strony – pokazywany był na prestiżowych festiwalach w Wenecji i Toronto, z drugiej – otrzymał trzy nominacje do Złotych Malin.

4. "Ramayana" (1992), reż. Ram Mohan, Yûgô Sakô, Koichi Saski

Adaptacja słynnego eposu i poematu indyjskiego o Bogu Ramie i jego konflikcie z demonem Rawaną. Gdy Rawana porywa żonę Ramy, ten musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby odzyskać ukochaną. Nawet jeśli przyjdzie mu szukać pomocy u rezolutnych małp. Pełna rozmachu, niezwykle plastyczna opowieść, przyglądająca się jednemu z najsłynniejszych bóstw hinduizmu.

5. "Milczenie" (2016), reż. Martin Scorsese

Niezwykle skupiony, niemal kontemplacyjny film Martina Scorsese, który przygląda się w nim podróży dwóch jezuickich braci, którzy wyruszają do Japonii w celu odnalezienia dawnego mentora. Mają zamiar pomóc mu głosić Słowo Boże w ogarniętym prześladowaniami i przemocą Kraju Kwitnącej Wiśni. Nie spodziewają się nawet, że wyprawa wystawi ich własną wiarę na próbę, a zwyczaje innego kontynentu każą im zastanowić się nad własnymi rytuałami.

6. "Boże Ciało" (2019), reż. Jan Komasa

Polski kandydat do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny. Niezwykła opowieść o młodym mężczyźnie, który po wyjściu z domu poprawczego w małej miejscowości zostaje wzięty za księdza. Zamiast jednak wyprowadzić wszystkich z błędu, postanawia skorzystać ze swojej nowej roli i nauczać z ambony lokalną społeczność, podzieloną przez tragedię z przeszłości. Niezwykle ciekawy, bliski emocjonalnie bohaterów portret małej społeczności, ostracyzmu, a także zasad wiary.

7. "Dwóch papieży" (2019), reż. Fernando Meirelles

Ciekawy film bazujący na prawdziwych wydarzeniach, przyglądający się niemal bezprecednsowej sytuacji w kościele katolickim. Gdy papież Benedykt XVI abdykował ze stanowiska papieża, odbyło się nowe konklawe, mające wyłonić nowego papieża. Zanim to jednak nastąpiło, Ratzinger wezwał do siebie kardynała Bergoglio, aby odbyć z nim szczerą rozmowę.

Nominowany do trzech Oscarów i czterech Złotych Globów film przygląda się relacji odchodzącego ze stanowiska mężczyzny z tym, który później zostanie wybrany w jego miejsca. Produkcja w interesujący sposób przygląda się nie tylko różnicom charakterologicznym obu mężczyzn, ale przede wszystkim zestawia ze sobą dwie wizje Kościoła, reprezentowane przez obu z nich. Równocześnie reżyser nie stroni od humoru i prób pokazania ludzkiego, zwyczajnego oblicza dwóch najważniejszych osób w Kościele Katolickim.

8. "Jesus Christ Superstar" (1973), reż. Norman Jewison

Filmowa adaptacja słynnego musicalu scenicznego, Tima Rice'a, z muzyką Andrew Lloyd Webbera. Opowieść o ostatnich dniach Jezusa Chrystusa opowiedziana w formie dynamicznego musicalu pozwala z nowej perspektywy spojrzeć na rozterki Jezusa tuż przed śmiercią i lepiej zrozumieć jego ofiarę. Film tak spodobał się gremiom przyznającym nagrody, że nominowano go aż do sześciu Złotych Globów.

9. "Dziesięcioro przykazań" (1956), reż. Cecille B. Demille

Wielka religijna epopeja, przyglądająca się życiu Mojżesza i jego misji wyprowadzenia Żydów z Egiptu, a także otrzymania na Górze Synaj tablic z zapisem 10 Przykazań. Pełna patosu i realizacyjnego rozmachu opowieść przygląda się trudom i znojom bohaterów w dążeniu do upragnionego celu. Film zyskał przychylność widzów, krytyków oraz Amerykańskiej Akademii Filmowej, która nominowała go do sześciu Oscarów, w tym za Najlepszy Film (produkcja ostatecznie wygrała tylko w kategorii Najlepsze efekty specjalne).

10. "Egzorcysta" (1973), reż. William Friedkin

Słynny horror, bazujący na powieści Williama Petera Blatty'ego, opowiadający o opętaniu małej dziewczynki przez diabła. Opowieść mrożąca krew w żyłach, ale przyglądająca się ekstremalnemu przypadkowi odprawiania egzorcyzmu przez księdza, który próbuje pozbyć się złego ducha z ciała niewinnej dziewczynki. Film, który silnie oddziałuje na widze i zostaje w jego głowie na dłużej. Produkcja uhonorowana dwoma Oscarami oraz czterema Złotymi Globami, w tym za Najlepszy Film.

11. "Ostatnie kuszenie Chrystusa" (1988), reż. Martin Scorsese

Intrygujący obraz, stawiający ważne pytania dotyczące wiary. Jezus Chrystus kuszony jest przez Szatana, by nie oddawał się ukrzyżowaniu i śmierci za grzechy całej ludzkości, ale by uciekł od przeznaczenia i uszczęśliwił swoją ludzką część – ustatkował się i wychował dzieci. Bardzo ciekawy portret zagubionej jednostki, która znajduje się w ekstremalnej sytuacji. Przy okazji kolejny przykład filmu, który podzielił publiczność. Film nominowany był w tym samy roku do Oscara i Złotej Maliny, choć w innych kategoriach.

12. "Żywot Briana" (1979), reż. Terry Jones

Zwykły mieszkaniec Nazaretu omyłkowo zostaje wzięty za Zbawcę. Historia Briana przypomina więc opowieść o Jezusie, jednak z tą różnicą, że na wierzch zamiast poświęcenia i traumy wychodzą humor i absurdalne sytuacje. Film celowo wyolbrzymia stylistykę filmów religijnych, doszukując się przy okazji zaskakujących momentów w biografii Chrystusa. Mimo wszystko film w interesujący sposób przygląda się opowieści o Zbawicielu, pokazując dlaczego to właśnie Jezus z Nazaretu mógł być jedynym Wybrańcem, który odmienił losy świata. Gdyby padło na kogoś innego, sprawa wyglądałaby bowiem zgoła inaczej.

