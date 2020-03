Top 12 - najlepsze filmy o górach. Po które z nich warto sięgnąć?

Góry nas intrygują. Są piękne, dzikie i majestatyczne. Przede wszystkim są jednak śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli szukacie filmu, który doskonale pokaże wam piękno, a zarazem nieustępliwy charakter gór, trafiliście we właściwe miejsce. Sporządziliśmy dla was zestawienie 12 filmów, które przeniosą was na górskie zbocza, a nawet - na sam "dach świata".

Top 12 - najlepsze filmy o górach

Przyrodzie trzeba oddawać należną jej cześć i szacunek. Ta niezwykle prosta zasada jest przez nas wielokrotnie lekceważona, umyślnie lub nie. Nic tak jednak nie przypomina o tym, jak potężna i bezlitosna potrafi być Matka Natura, jak wypad w góry. I nie ważne, czy będą to polskie Tatry, czy himalajskie ośmiotysięczniki. Są ludzie, którzy brutalnie się o tym przekonali. I to (między innymi) ich dotyczy niniejsze zestawienie. Na naszej liście 12 najlepszych filmów o górach wzięliśmy pod uwagę rozmaite typy produkcji - zrealizowane z rozmachem i bardziej kameralne, fabularne i dokumentalne, polskie i zagraniczne. Łączy je jedno - tematyka. Zaznaczamy również, że nie znajdziecie tu dramatów, czy horrorów, których akcja rozgrywa się na górskich szczytach. Interesują nas wyłącznie filmy, w których to góry grają pierwsze skrzypce.

1. "Czekając na Joe" (2003), reż. Kevin Macdonald

Oparty na faktach film Kevina Macdonalda łączy w sobie elementy kina fabularnego i dokumentu. Wydarzenia, które śledzimy na ekranie przeplatane są z wypowiedziami prawdziwych alpinistów, co dodatkowe potęguje i tak ogromne już wrażenie, które robi film. "Czekając na Joe" opowiada poruszającą historię, która wydarzyła się w 1985 roku w Andach Peruwiańskich. Dwóch alpinistów, Joe Simpson i Simon Yates, wyruszyło na wyprawę, której celem było zdobycie szczytu Siula Grande od ściany zachodniej - wyczyn, który dotąd nie udał się nikomu. Doszło jednak do tragicznego w skutkach wypadku. Więcej nie zdradzimy, by nie psuć wam przyjemności seansu. Film powstał na podstawie książki, która w naszym kraju ukazała się pod tytułem "Dotknięcie pustki".

2. "127 godzin" (2010), reż. Danny Boyle

Tym razem nie mamy do czynienia z alpinistą, a z zapalonym miłośnikiem Kanionu Blue John. Aron Ralston, choć był młodym mężczyzną, mógł pochwalić się nie lada doświadczeniem w górskich wojażach. Podczas jednego z samotnych wypadów uległ jednak tragicznemu wypadkowi. Osuwający się głaz przygniótł mu rękę, przez co Aron został uwięziony w odciętej od świata szczelinie. "127 godzin" to film chwytający za gardło i trzymający w napięciu do samego końca. Całości dopełnia klaustrofobiczna atmosfera i genialna kreacja Jamesa Franco, który dźwiga całą dramaturgię na własnych barkach.

3. "Free Solo: ekstremalna wspinaczka" (2018), reż. Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Zdobywca Oscara w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny. Zresztą w pełni zasłużenie. "Free Solo" to bowiem fascynująca historia, fenomenalne zdjęcia i napięcie towarzyszące od początku do końca. Zapewniamy, że jest to jeden z tych filmów, które ogląda się na absolutnym bezdechu. Przedstawia historię Alexa Honnolda - wspinacza, który podjął wyzwanie wspięcia się na majestatyczny El Capitan w parku narodowym Yosemite. Na wysokość 2307 m. n.p.m. Po niemal pionowej ścianie. Bez żadnego zabezpieczenia.

4. "K2" (1991), reż. Franc Roddam

Powstały na podstawie sztuki Patricka Meyersa film, który - jak sam tytuł sugeruje - opowiada o wyprawie na szczyt K2 w łańcuchu Karakorum. Owiana złą sławą góra to życiowe marzenie wielu miłośników wysokogórskich wypraw. Do ich grona należą główni bohaterowie filmu - Brooks i Jameson. Niestety, góra nie wita ich tak radośnie, jak by sobie tego życzyli, a wymarzona wyprawa zmienia się w walkę o przetrwanie.

5. "Meru" (2015), reż. Jimmy Chin, Elisabeth Chai Vasarhelyi

Kolejny film dokumentalny autorstwa Jimmy'ego China i Elisabeth Chai Vasarhelyi. Tym razem mierzymy się z historią próby zdobycia himalajskiej góry Meru przez trójkę alpinistów. W 2008 roku Conrad Anker, Jimmy Chin i Renan Ozturk podjęli się starcia ze szczytem, na którym wspinacze odnieśli znacznie więcej porażek niż na jakimkolwiek innym himalajskim szczycie. Produkcja, poza pięknymi ujęciami i mrożącymi krew w żyłach sekwencjami morderczej wspinaczki, oferuje również wgląd w życie prywatne alpinistów, dając pełny i bardziej emocjonalny obraz przedstawianej historii.

6. "Dawn Wall: wspinaczka po rekord" (2017), reż. Josh Lowell, Peter Mortimer

Dokument obrazujący historię dwóch wspinaczy - Tommy'ego Caldwella i Kevina Jorgesona - którzy w 2015 roku podjęli się wspięcia na Dawn Wall - z pozoru niemożliwą do pokonania 900-metrową ścianę, znajdującą się w Parku Narodowym Yosemite w Kalifornii (tak, w tym samym miejscu, co w "Free Solo"). Mężczyźni zamieszkali w ścianie na kilka tygodni, przez ściągnęli na siebie uwagę mediów z całego świata. "Dawn Wall" to jednak nie tylko opowieść o ekscytującej wspinaczce. To historia przyjaźni, spełniania życiowych marzeń i wytrwałości, jaką mogą się poszczycić wyłącznie nieliczni.

7. "Jurek" (2014), reż. Paweł Wysoczański

Film dokumentalny opowiadający o wyprawach jednego z najwybitniejszych himalaistów XX wieku - naszego rodaka, Jerzego Kukuczki. Film Pawła Wysoczańskiego skupia się na budowaniu legendy człowieka, który jako drugi w dziejach zdobył szczyty wszystkich 14 ośmiotysięczników.

8. "Północna Ściana" (2008), reż. Philipp Stolzl

Dwóch bawarskich alpinistów podejmuje się zdobycia szwajcarskiego szczytu Eiger (3970 m.n.p.m) od strony, na którą nikt wcześniej nie odważył się zdecydować, z uwagi na ekstremalne warunki. Zdobycie celu nie jest wyłącznie ich życiowym marzeniem. Ma bowiem udowodnić wyższość rasy aryjskiej i podkreślić dominację III Rzeszy.

9. "Nanga Parbat" (2010), reż. Joseph Vilsmaier

Nanga Parbat to himalajski szczyt zwany również "Zabójczą Górą". To dziewiąty co do wysokości szczyt świata (8 126 m.n.p.m.), należący do ścisłej czołówki najbardziej niebezpiecznych górskich destynacji, z uwagi na liczbę wypadków w stosunku do prób zdobycia. Film Josepha Vilsmaiera opowiada autentyczną historię dwóch braci - Reinholda i Günthera - którzy w 1970 roku podjęli się "starcia" z Nangą. Niestety, dla jednego z nich była to podróż w jedną stronę.

10. "Ostatnia góra" (2019), reż. Dariusz Załuski

Film dokumentalny traktujący o wyprawie pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, której celem było dokonanie historycznego wejścia - zdobycia K2 zimą. Wyczyn ten nikomu się dotąd nie udał. Wyprawę przerwała jednak tragedia, do której doszło na Nanga Parbat - Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol przegrali walkę z "Górą Śmierci" i potrzebowali natychmiastowej pomocy. Bohaterską akcją ratunkową, której podjęli się Adam Bielecki i Denis Urubko, żyła wówczas cała Polska.

11. "Everest" (2015), reż. Baltasar Kormákur

Dach świata. Jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Góra, która obrosła już swojego rodzaju kultem. Everest przeraża na wskroś, a jednocześnie przyciąga jak magnes. Przekonali się o tym członkowie ekspedycji, którzy w 1996 roku pod przewodnictwem Roba Halla i Scotta Fischera, podjęli się ataku szczytowego. Warunki atmosferyczne uległy jednak zastraszającemu pogorszeniu, w wyniku czego wyprawa przemieniła się w koszmar i desperacką walkę o życie. Czym jest człowiek, w starciu z siłami natury? Film Baltasara Kormákura brutalnie pokazuje, że niczym. Choć "Everest" uważany jest przez środowisko górskie za twór przypominający bardziej science fiction, niż rzetelne odwzorowanie warunków panujących w Himalajach, jedno mu trzeba przyznać - robi piorunujące wrażenie i przeraża lepiej, niż niejeden horror.

12. "Cisza" (2010), reż. Sławomir Pstrong

Film przedstawia autentyczną historię grupy licealistów, którzy pod przewodnictwem nauczyciela geografii podjęli się zimowego wejścia na Rysy. Zlekceważyli jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne, za które przyszło im zapłacić najwyższą cenę. Ich historia po dziś dzień uznawana jest za jeden z najbardziej tragicznych wypadków, do jakich doszło w polskich Tatrach.

