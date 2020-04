Konie często i gęsto pojawiają się w licznych produkcjach filmowych. W szczególności posiadają niezwykle znaczącą rolę we wszelkiej maści westernach.

Znakomitym przykładem jest chociażby nowa wersja filmu "Prawdziwe męstwo". Produkcja braci Coen z 2010 roku, zawiera w sobie dramatyczną i pozostającą w pamięci scenę, w której główny bohater tak bardzo spieszy się na ratunek swoim bliskim, że pędzie koniem z taką prędkością, że finalnie koń pada aż z wycieńczenia. Mimo, że zwierzę stanowi ważny element fabuły, nie jest to stricte film o koniu.

Poniższe zestawienie natomiast pokazuje Wam najciekawsze produkcje, których bohaterem jest czterokopytny zwierz.

Top 13: Najlepsze Filmy o koniach

1. „Hidalgo: Ocean Ognia” (2004), reż. Joe Johnston

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia Franka T. Hopkinsa, wprawionego jeźdźca, który decyduje się wziąć udział w wyścigu konnym przez Ocean Ognia, pustynne terytoria przechodzące przez Arabię Saudyjską, Irak i Syrię. Duet ma do pokonania ponad 3000 kilometrów w trudnych i niesprzyjających ludziom i zwierzętom warunkach. "Hidalgo" staje się przez to opowieścią o harcie ducha.

2. „O koniach i ludziach” (2013), reż. Benedikt Erlingsson

Islandzki dramat, przeplatający ze sobą wiele różnych historii dotyczących powiązania człowieka z naturą. A w szczególności więzi, jaką człowiek posiada z końmi. Nietypowe dzieło, które celowo operuje humorem, absurdem i napięciem, aby pokazać jak złożone jest życie człowieka i jak często zależy on od nieposkromionych sił natury. Film, który w wyjątkowo realistyczny sposób ukazał scenę wypatroszenia konia, by dzięki temu ogrzać się w jego wnętrzu, na długo zanim zrobił to Leonardo DiCaprio w oscarowej "Zjawie".

3. „Czas wojny” (2011), reż. Steven Spielberg

Film bazujący na powieści Michaela Morpurgo, wystawianej także na deskach teatru jako sztuka. Film przygląda się koniowi imieniem Joey, gdy podczas I Wojny Światowej zostaje sprzedany brytyjskiej armii. Od tego momentu jego los związany jest z przedstawicielami różnych narodowości, gdy Ci walczą na wojennym froncie. Intrygująca opowieść, przyglądająca się terrorowi wojny z nowej, odmiennej perspektywy.

4. „Niepokonany Seabiscuitt” (2003), reż. Gary Ross

Nominowany do siedmiu Oscarów i dwóch Złotych Globów dramat sportowy, przyglądający się przygotowaniom do wielkiego wyścigu z udziałem tytułowego konia – Seabisuitta. Produkcja z udziałem Tobeya Maguire'a i Jeffa Bridgesa w ciekawy sposób ogrywa problemy, jakie stoją przed młodym sportowcem, próbującym osiągnąć sukces. Produkcja przyciąga także dynamicznymi ujęciami z wyścigów, sprawiając, że film staje się trzymającą w napięciu opowieścią sportową.

5. „Lotna” (1959), reż. Andrzej Wajda

Polski dramat w reżyserii Andrzeja Wajdy. "Lotna" to intrygująca opowieść, rozgrywająca się podczas kampanii wrześniowej. Gdy szwadron kawalerii przygarnia zbłąkanego konia, nie spodziewa się, że w ten sposób może przyczynić się do zguby kolejnych jego właścicieli. Okazuje się bowiem, że chęć dosiadania dorodnego białego rumaka wyciąga z mężczyzn najgorsze cechy. Kolejny ciekawy dramat, który przygląda się zachowaniom ludzi na wojnie z innej perspektywy.

6. „Zaklinacz koni” (1998), reż. Robert Redford

Adaptacja powieści Nicholasa Evansa o tym samym tytule. Kameralny dramat, opowiadający o tytułowym zaklinaczu koni (w tej roli Robert Redford), który pomaga dziewczynie (Scarlett Johansson) i jej poturbowanemu koniowi dojść do siebie groźnym wypadku, podczas którego galopujące zwierzę z jeźdźcem na grzbiecie zderzył się z ciężarówką. Głośny melodramat, nominowany do dwóch Złotych Globów i Oscara.

7. „Jeździec” (2017), reż. Chloe Zhao

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami kameralny dramat o młodym mężczyźnie, wschodzącej gwieździe rodeo, którego marzenia legną w gruzach, gdy ulegnie poważnemu wypadkowi. Brady będzie musiał wrócić do domu i przemyśleć, co teraz może zrobić ze swoim życiem. Nie mogąc zapomnieć o przeszłości, coraz trudniej odnaleźć mu się w nowych warunkach teraźniejszości. Intrygujący portret człowieka, który musi na nowo odnaleźć sens swojego życia.

8. „Polegaj na mnie” (2017), reż. Andrew Haigh

Ciekawy dramat o młodym szesnastoletnim chłopaku, który przeprowadza się do Portland w poszukiwaniu nowych możliwości i z nadzieją odmiany dotychczasowego życia. Gdy dostaje propozycję opieki nad koniem wyścigowym, szybko decyduje się ją przyjąć. "Polegaj na mnie" to ciekawy obraz wchodzenia w dorosłość, poznania smaku pierwszych prawdziwych obowiązków, sukcesów oraz porażek. Film przyciąga przede wszystkim aktorstwem centralnej postaci. Młody Charlie Plummer dostał nawet nagrodę specjalną za swoją rolę podczas festiwalu filmowego w Wenecji.

9. „Gonitwa” (2011), reż. Simon Wincer

Interesujący dramat, bazujący na prawdziwej historii. Damien Oliver przygotowuje się do wyścigu o puchar Melbourne. Jest dobrym dżokejem, który zna się na swoim fachu. Traf jednak chce, że musi sprostać nie tylko wymogom wyścigu, ale także nad szczególnym fatum, które zdaje się ciążyć nad jego rodziną. Podczas jednego z wyścigów tragicznie zmarł bowiem jego brat. Wiele lat wcześniej w podobnych okolicznościach zginął jego ojciec. Teraz Damien będzie musiał stawić czoła demonom przeszłości i pokazać, że jego los leży tylko i wyłącznie w jego własnych rękach.

10. „Mustang z dzikiej doliny” (2002), reż. Lorna Cook, Kelly Asbury

Nominowany do Oscara film animowany, opowiadający o dzielnym rumaku, który zostaje schwytany przez kowbojów i sprzedany do kawalerii. Za wszelką cenę chce się jednak uwolnić i powrócić do miejsca, w którym czuł się prawdziwie wolny.

11. „Zebra z klasą” (2005), reż. Frederik Du Chau

Film familijny, opowiadający o zebrze, która myśli że jest koniem i za wszelką cenę chce wystąpić w wyścigach. W spełnieniu marzenia pomagają jej zwierzęcy przyjaciele, którzy dopingują bohaterkę w jej poczynaniach. Urokliwa opowieść z gadającymi zwierzakami, przyglądająca się drodze ku spełnieniu marzeń.

12. „The Mustang” (2019), reż. Laure de Clermont-Tonnerre

Skazany na karę więzienia mężczyzna dostaje możliwość wzięcia udziału w programie resocjalizacyjnym, polegającym na pracy z dzikimi mustangami. Ma wyszkolić i udomowić nieokiełznane zwierzęta. W trakcie tego działania, mężczyzna odkrywa że on sam potrzebuje dostosować się do reguł społecznych, jeśli sam chce kiedykolwiek wrócić na łono społeczeństwa. Interesujący dramat, który w dość prosty sposób pokazuje jak praca ze zwierzętami może zmienić człowieka.

13. „Karino” (1976), reż. Jan Batory

Flm na podstawie serialu telewizyjnego, emitowanego w latach 1974-1975. Dwuczęściowa opowieść przygląda się działaniom młodej dziewczyny, absolwentki weterynarii, która najpierw ratuje młodego konia, a następnie przygotowuje się razem z nim do prawdziwych wyścigów konnych. Interesujący miks gatunkowy, w którym dramat miesza się z komedią, a wszystko podlane jest sosem produkcji sportowej. W obsadzie znaleźli się m.in Leon Niemczyk i Janusz Gajos.

Na zakończenie warto wspomnieć, że najlepszą opowieścią, dotyczącą konia, jest serial Netfliksa „BoJack Horseman”. Ta stworzona przez Raphaela Boba-Waksberga historia opowiada o antropomorficznym koniu, przebrzmiałym gwiazdorze Hollywood, który próbuje wrócić na szczyt. Mimo, że jest to serial animowany, produkcja porusza wiele ważnych i dojrzałych problemów, a jego bohaterowie, mimo że to w większości przypominające ludzi zwierzęta, są jednymi z najbardziej wiarygodnych postaci popkultury ostatnich kilkunastu lat. Produkcja jest zwyczajnie doskonała.

