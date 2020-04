Przygnębiająca atmosfera, kult siły, wszechobecna przemoc i walka o przetrwanie, a wszystko to w scenerii murów i krat. Na przestrzeni lat powstało wiele filmów poruszających tematykę więzienną. Jedne skupiały się na brutalnych zasad rządzących więziennym półświatkiem, inne dotykały sfery bardziej psychologicznej. Jeszcze inne wycisnęły z nas morze łez. Przedstawiamy 13 najlepszych produkcji, których akcja rozgrywa się za więziennymi murami.

Top 13 - najlepsze filmy więzienne w historii kinematografii

W naszym zestawieniu najlepszych filmów więziennych znalazły się zarówno klasyki, uznawane za żelazną podstawę gatunku, jak i produkcje bardziej niszowe, które choć prezentują naprawdę wysoki poziom, przeszły bez większego echa.

1. "Skazani na Shawshank" (1994), reż. Frank Darabont

Nie oszukujmy się, tylko ten film mógł otworzyć nasze zestawienie. Film Franka Darabonta, powstały na podstawie opowiadania Stephena Kinga, uznawany jest za jedno z najlepszych dzieł jakie widziało kino i po dziś dzień znajduje się na podium wszelkich filmowych rankingów. Śledzimy tu losy Andy'ego Dufresne'a, który zostaje oskarżony o podwójne zabójstwo i niesłusznie osadzony w więzieniu. Tam prostolinijny mężczyzna zmuszony jest do walki o przetrwanie i dostosowanie się do brutalnych reguł.

2. "Zielona Mila" (1999), reż. Frank Darabont

Znów mamy do czynienia z Frankiem Darabontem ekranizującym słynną powieść mistrza grozy. Tym razem jednak w zupełnie innej scenerii. Głównym bohaterem jest tutaj emerytowany strażnik więzienny, który opowiada swojej przyjaciółce opowieść z czasów, gdy pracował w bloku śmierci w więzieniu Cold Mountain. Jego głównym zadaniem było pilnowanie, a następnie odprowadzanie na egzakcję więźniów skazanych na karę śmierci. Cała opowieść skupia się na osobie Johna Coffey - niezwykle wrażliwego olbrzyma, który oczekuje na egzekucje za zgwałcenie i zamordowanie dwóch 9-letnich dziewczynek.

3. "Głód" (2008), reż. Steve McQueen

Przełom lat 70. i 80. XX wieku, Irlandia Północna. Członkowie IRA przeprowadzają w więzieniu protest mający doprowadzić do zmiany ich statusu ze zwykłych kryminalistów na więźniów politycznych. Głównym bohaterem jest tutaj Bobby Sands (w tej roli fenomenalny Michael Fassbender) - człowiek tak oddany idei zjednoczenia Irlandii, że postanawia przeprowadzić 66-dniowy strajk głodowy.

4. "Więzień nienawiści" (1998), reż. Tony Kaye

Edward Norton w roli bezlitosnego i fanatycznego neonazisty, który podczas pobytu w więzieniu przechodzi diametralną przemianę. Po opuszczeniu więziennych murów staje się dobrym, wrażliwym, rodzinnym człowiekiem. Problem w tym, że w trakcie jego odciski, młodszy brat wpadł w te same siła, co on przed laty. Faktem jest, że lwia część akcji rozgrywa się poza murami więzienia, jednak to właśnie tamtejsze przeżycia determinują całą fabułę.

5. "Symetria" (2003), reż. Konrad Niewolski

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją odwrotną do powyższej. Gdy młody, prostolinijny student zostaje niesłusznie skazany za napaść na staruszkę, w więzieniu zmienia się nie do poznania. By zapewnić sobie przetrwanie i możliwie jak najlepszy byt, postanawia dołączyć grypsującej części więźniów. Jest gotów to zrobić za wszelką cenę.

6. "Bronson" (2008), reż. Nicolas Winding Refn

Dramat biograficzny przedstawiający historię Michaela Petersona, w którego brawurowo wciela się Tom Hardy. Jako dziewiętnastolatek Petersona został skazany na 7 lat więzienia za napad na urząd pocztowy. Ostatecznie doszło do tego, że w rozmaitych ośrodkach penitencjarnych spędził 34 lat swojego życia, z czego 30 w izolatce. W czasie odsiadki, jego psychikę zastąpił Charles Bronson - jego złe alter ego.

7. "Skazany" (2017), reż. Ric Roman Waugh

Znany głównie z roli Jaime'a Lannistera w "Grze o tron" Nikolaj Coster-Waldau jako Jacob - biznesmen, który po spowodowaniu śmiertelnego wypadku trafia do więzienia. Tam, jeśli chce przeżyć, musi przystosować się do brutalnych reguł i zyskać uznanie w oczach najgorszych przestępców. To ratuje go przed śmiercią, przekreśla jednak wszelkie szanse na przyszłość poza murami więzienia.

8. "Eksperyment" (2010), reż. Paul Scheuring

Film powstały w oparciu o niesławny eksperyment prof. Philipa Zimbardo z 1971 roku. Badanymi jest grupa 26 mężczyzn, którzy umieszczeni zostają w zakładzie karnym. Część z nich odgrywa role więźniów, pozostali pełnią funkcję strażników. Gdy Ci drudzy zaczynają wykazywać coraz większe skłonności sadystyczne, badanie wymyka się spod kontroli.

9. "Prorok" (2009), reż. Jacques Audiard

Laureat Grand Prix Festiwalu w Cannes traktuje o losach młodego Araba Malika, który zostaje skazany na 6 lat więzienia. Tam z analfabetycznego chłopca na posyłki zmienia się we wpływowego szefa mafii.

10. "Starred Up" (2013), reż. David Mackenzie

Fabuła filmu oparta została na osobistych doświadczeniach scenarzysty Jonathana Assera, który pracował niegdyś jako wolontariusz w więzieniu w Wandsworth. Jest to historia niezwykle agresywnego młodego człowieka, który z poprawczaka przeniesiony zostaje do zakładu karnego dla najgroźniejszych kryminalistów. Tego samego, w którym osadzony został jego ojciec.

11. "Cela 211" (2009), reż. Daniel Monzón

Hiszpański film więzienny, w którym poznajemy historię Juana Olivera - początkującego strażnika, który ulega wypadkowi podczas szkolenia. W zakładzie dochodzi do buntu, a inni strażnicy zostawiają bohatera w celi numer 211. Gdy ten odzyskuje przytomność dociera do niego, że aby przetrwać w tym brutalnym chaosie, musi udawać jednego z więźniów.

12. "Midnight Express" (1978), reż. Alan Parker

Kultowy film więzienny, którego fabuła oparta została na autentycznych wydarzeniach. Gdy młody Amerykanin zostaje przyłapany na przemycie haszyszu, zostaje osadzony w tureckim więzieniu. Tam poddany zostanie okrutnym torturom.

13. "Ucieczka z Alcatraz" (1979), reż. Don Siegel

Kolejna klasyka kina więziennego, z Clintem Eastwoodem w roli głównej. Film Dona Siegela opowiada o prawdziwej historii dotyczącej pierwszej i jedynej ucieczki ze słynnego więzienia Alcatraz.

Zobacz też: Top 25 - najlepsze thrillery w historii