Top 14 filmów o pieskach. Wśród nich "Lassie wróć", "Beethoven" i "101 dalmatyńczyków"

Chociaż filmowcy często mówią, że na planie najtrudniej pracuje się z dziećmi i zwierzętami, ilość filmów o psach chyba jest najlepszym potwierdzeniem wyjątku od od tej reguły. Albo reżyserzy mają tendencje do masochizmu... Tak czy inaczej, prezentujemy wam puchate, urocze i śliniące się zestawienie najlepszych filmów o pieskach!

Filmy o psach - Top 14 produkcji o czworonożnych przyjaciołach

Pies to jedno z pierwszych istot rozumnych udomowionych przez człowieka. Przez tysiące lat dwa gatunki wytworzyły swoistą symbiozę, która raczej nie zostanie przerwana. Nic więc dziwnego, że pieski bardzo często pojawiają się jako bohaterowie filmów. Pełnią bardzo różne role, ale zawsze wywołują na ustach widzów uśmiech. No prawie zawsze... Jak prezentuje się lista psich filmów?

"Powrót do przyszłości", reż. Robert Zemeckis (1985)

No dobra, seria "Powrót do przyszłości" może nie jest do końca psią historią, ale piesek pełni w niej bardzo ważną rolę. Właściwie, gdyby nie kudłaty przyjaciel Emmeta Browna, nie doszłoby do podroży w czasie. To właśnie psiak imieniem Einstein był pierwszym temporalnym podróżnikiem, który potwierdził przypuszczenia szalonego doktorka.

Chociaż Einstein pełnił epizodyczną rolę, pojawił się we wszystkich trzech częściach kultowej serii. Warto też pamiętać, że doktor kochał pieski od dawna. W 1955 roku miał zwierzaka wabiącego się na cześć innego słynnego naukowca - Kopernika. Ciekawostka: w Einsteina wcielały się psy Tiger (pierwsza część) i Freddie (druga i trzecia część).

"Czarnoksiężnik z krainy Oz", reż. Victor Fleming (1939)

W tym klasycznym filmie złotej ery Hollywood, piesek pełnił bardzo ważną rolę. Był bowiem wiernym przyjacielem Dorotki - dziewczynki zagubionej w magicznej krainie Oz. Chodzi oczywiście o uroczego przedstawiciela rasy cairn terrier imieniem Toto.

To właśnie Toto pomagał Dorotce uporać się z samotnością na farmie w Kansas, nie pozwalał jej zamienić się w smutasa, pokroju spotykanej przez nią dorosłych, a także towarzyszył jej w obcej krainie, do której zostali przywiani przez potężny cyklon. W filmowego Toto wcielała się suczka Terry.

"Maska", reż. Chuck Russel (1994)

W tej słynnej komedii z Jimem Carreyem w roli głównej również pojawia się pies, który przeszedł do historii popkultury. Każdy, kto oglądał "Maskę" zapewne pamięta Milo - białobrązowego Jack Russell terriera, który należał do Stanleya Ipkissa.

Podobnie jak Toto dla Dorotki, Milo był jedynym przyjacielem żałosnego protagonisty. Zasłynął jednak dzięki czemuś zupełnie innemu - scenie, w której sam przywdział magiczną maskę Lokiego, przeobrażając się w szaloną wersję samego siebie. Kto oglądając ten film za dzieciaka, nie chciał mieć tak CZAAADOWEGO psa?!

"Jestem legendą", reż. Francis Lawrence (2007)

W tym słynnym filmie postapokaliptycznym dramacie z Willem Smithem w roli głównej pies również pełni rolę jedynego przyjaciela protagonisty, który musi zmagać się z walką o przetrwanie w świecie, na którym nie pozostał już żaden żywy człowiek. Tytułowemu bohaterowi towarzyszy owczarek niemiecki imieniem Sam.

Z góry przepraszamy osoby wrażliwe, ale to jeden z tych strasznych filmów, w których pies ginie. Sam w pewnym momencie zostaje zarażony chorobą, zmieniającą żywe organizmy w bezduszne bestie. Główny bohater decyduje się skrócić męki swojego wiernego przyjaciela. Mimo śmierci na ekranie Abbe, która wcielała się w Sama, żyje i ma się dobrze. Will Smith tak bardzo związał się ze zwierzakiem, że chciał go nawet adoptować. Właściciel się jednak na to nie zgodził.

"Babe – świnka z klasą", reż. Chris Noonan (1995)

W tym familijnym filmie głównym bohaterem jest rezolutny prosiaczek, który postanawia zostać psem pasterskim. Jednak ten akapit nie będzie o nim, tylko zwierzaku, który wychował świnkę na rasowego pasterza. Mowa o suczce Border collie imieniem Mucha, która zastępowała Babe'owi mamę.

Ta troskliwa czarno-biała suczka pomogła swojemu przybranemu synkowi realizować swoje marzenia o zostaniu najlepszym psem pasterskim w okolicy, a może nawet na świecie. To właśnie dzięki niej, główny bohater zdołał dopiąć swego. W oryginale głosu psiej mamie użyczyła Miriam Margolyes. W polskim dubbingu Mucha przemówiła głosem Ewy Kani.

"Turner i Hooch", reż. Roger Spottiswoode (1989)

W komedii kryminalnej z Tomem Hanksem w roli głównej poznajemy młodego śledczego, który przez przypadek zostaje wplątany w zagadkę morderstwa swojego przyjaciela. Jedynym świadkiem zdarzenia jest pies denata - tytułowych Hooch - uroczy przedstawiciel rasy doga z Bordeaux.

Turner zostaje zmuszony połączyć siły z psim towarzyszem, by rozwiązać śledztwo, z czego wynikają oczywiście zabawne sytuacje. W rolę Hoocha wcielił się pies imieniem Beasley. Niestety zmarł trzy lata po premierze w wieku 14 lat. Jego dublerem było psisko imieniem Igor.

"Cziłała z Beverly Hills", reż. Raja Gosnell (2008)

W tej słodkiej komedii Walta Disneya głównym bohaterem są przedstawiciele najmniejszej rasy psów na świecie - chihuahua. Tytułowa mieszkanka prestiżowej dzielnicy Los Angeles jest elegancka Chloe, która zostaje porwana i wywieziona do Meksyku. Na ratunek suczce rusza nieustraszony Papi oraz tymczasowi opiekunowie uprowadzonego pieska.

W tej pełnej niesamowitych przygód o psiej miłości wystąpili Drew Barrymore (Chloe) i George Lopez (Papi). W polskiej wersji językowej głosów użyczyli im Katarzyna Bujakiewicz i Jacek Braciak.

"Bella i Sebastian", reż. Nicolas Vanier (2013)

Adaptacja słynnej powieści Cécile Aubry to pełna ciepła opowieść o niezwykłej przyjaźni między 6-letnim chłopcem i potężnym bezpańskim psem. Wychowywany przez dziadka w górskiej wiosce Sebastian dowiaduje się o bestii zabijającej owce. Wkrótce okazuje się, że tym potworem jest zbłąkany pirenejski pies górski. Chłopiec postanawia zaprzyjaźnić się ze zwierzakiem, którego nazywa Bella.

Sebastian ukrywa swojego nowego przyjaciela, który jest w stanie poświęcić za niego życie. Historia relacji pomiędzy dzieckiem i zwierzęciem rozgrywa się na tle II wojny światowej, więc Bella i Sebastian przeżywają wiele przygód związanych z walką z nazistowskim okupantem.

"101 dalmatyńczyków", reż. Stephen Herek (1996)

W tej produkcji mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym. Są nim tytułowe nakrapiane psiaki, na które poluje przerażająca Cruella De Mon - mająca fioła na punkcie futer kreatorka mody. Kobieta za wszelką cenę chcę uszyć sobie wdzianko z dalmatyńczyków. Żeby zrealizować swój chory plan, potrzebuje 101 szczeniąt piesków tej rasy. Postanawia więc porwać maluszki, nie oszczędzając przy tym zwierzaków swojej asystentki.

Na ratunek swoim dzieciom ruszają ich rodzice - Pongo i Czika. Co ciekawe film był aktorskim remakiem klasycznej animacji z 1961 roku i powstał na długo, zanim tego typu zabiegi stały się modne w studiu Walta Disneya.

"Mój przyjaciel Hachiko", reż. Lasse Hallström (2009)

Oparta na faktach wzruszająca historia pieska rasy akita inu, który udowodnił, co naprawdę znaczą opowieści o psiej wierności. Zwierzak zostaje znaleziony na stacji kolejowej przez profesora Parkera Wilsona. Wkrótce dwójka staje się nierozłączna.

Głębokiej relacji pomiędzy człowiekiem i psem nie rozdziela nawet śmierć Wilsona. Hachiko przez 10 lat czekał na stacji na powrót swojego właściciela. Jeśli nie uronicie łzy przy oglądaniu tego filmu, to jesteście ludźmi bez serc! Ciekawostka: w puchatego Hachiego wcielały się trzy zwierzaki: Leyla, Chico i Forrest.

"Pies Baskerville’ów", reż. Rodney Gibbons (2000)

Coś dla fanów kryminałów i Sherlocka Holmesa. Może ta adaptacja książki Arthura Conana Doyle’a nie należy do najlepszych w historii kina, ale na uwagę zdecydowanie zasługuje tytułowy zwierzak, który w tej wersji naprawdę może przerazić.

Tym razem Sherlock Holmes i doktor Watson próbują rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci Charlesa Baskerville'a. Według legendy miał go zabić mroczny i przeraźliwy pies błąkający się po okolicznych wrzosowiskach. Trzeba przyznać, że jak na telewizyjną produkcję, powołując do życia tytułową bestię, twórcom udało się wywołać prawdziwe uczucie grozy.

"Beethoven", reż. Brian Levant (1992)

Klasyka filmów o pieskach i komedii familijnych w jednym. Marzenie z dzieciństwa każdego, kto oglądał tę produkcję w młodym wieku. W domu typowej amerykańskiej rodziny przypadkowo zjawia się urocza kuleczka. Dzieci błagają niechętnego ojca, by pozwolił zatrzymać im małego bernardyna. Pies zostaje i otrzymuje imię Beethoven. Wkrótce dorasta, zaczynając siać prawdziwe spustoszenie.

Sprawa komplikuje się, kiedy na Beethovena zasadza się przebiegły lekarz z pobliskiej kliniki weterynaryjnej. Główni bohaterowie muszą udowodnić, co oznacza słowo rodzina i wyruszyć na ratunek swojemu nowemu przyjacielowi. W rolę ukochanego przez wszystkie dzieci psa wcielił się zwierzęcy aktor imieniem Chris. Jak na prawdziwą gwiazdę przystało miał dwunastu dublerów.

"Cujo", reż. Lewis Teague (1983)

Był uroczy bernardyn, czas na jego przeciwieństwo, czyli filmową adaptację powieści Stephena Kinga. Tytułowy pies to typowy przyjaciel rodziny. Sytuacja zmienia się, kiedy podczas zabawy zostaje ugryziony przez nietoperza, który zaraża go wścieklizną. Zwierzak zamienia się w dziką bestię, która jest prawdziwą maszyną do zabijania.

W przeraźliwego Cujo wcieliły się cztery bernardyny. Nie zabrakło też mechatronicznej atrapy i... krzyżówki czarnego labradora z dogiem niemieckim, który miał na sobie kostium bernardyna. Nie była to jednak jedyna żywa istota przebrana za Cujo. Podobny uniform w kilku ujęciach miał na sobie kaskader Gary Morgan.

"Lassie wróć", reż. Fred M. Wilcox (1943)

Nie ma chyba słynniejszego psa w filmie i literaturze niż suczka Lassie. W nomenklaturze wielu dzieci imię zwierzaka jest zresztą jednoznaczne z nazwą rasy Lassie - owczarka szkockiego, zwanego potocznie collie. Wzruszająca historia opisana pierwotnie w powieści Erica Knighta, a następnie przeniesiona na duży ekran, opowiada o miłości psa i jego dziecięcego właściciela, których rozdzielił straszny los. W wyniku biedy, rodzice małego chłopca są zmuszeni sprzedać jego ukochanego pupila.

Zwierzak postanawia jednak uciec od nowego właściciela i pokonać całą Wielką Brytanię, by wrócić do domu. Kiedy zwierzęciu udaje się dotrzeć do swojego ukochanego pana, rodzice nie mają wyjścia. W obliczu dowodu wierności zatrzymują Lassie. W tytułową bohaterkę wcielił się psi gwiazdor imieniem Pal.

Powyższe zestawienie to jedynie wierzchołek góry lodowej. Filmów o psach jest oczywiście zdecydowanie więcej, ale my postanowiliśmy skupić się na najbardziej pamiętnych i reprezentatywnych przykładach. Mamy nadzieję, że nasza lista zainspiruje Was do filmowego maratonu, który możecie obejrzeć ze swoim ukochanym czworonogiem. Hau!

