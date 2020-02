Top 15 - najlepsze filmy na babski wieczór. Co obejrzeć w gronie przyjaciółek?

Babskie wieczory kojarzą nam się przede wszystkim z rozmowami do białego rana lub wspólnym oglądaniem filmów. Stawiamy wówczas raczej na pozycje lekkie, przyjemne i niewymagające dużo myślenia. I choć takich filmów jest cała masa, często naprawdę trudno podjąć decyzję, na który film się zdecydować. Zwłaszcza jeśli zależy nam na tytule przynajmniej przyzwoitym jakościowo. Specjalnie na takie okazje stworzyliśmy poniższe zestawienie, w którym znajdziecie piętnaście filmów w sam raz na babski wieczór.

Top 15 - najlepsze filmy na babski wieczór

Babski wieczór to zazwyczaj komedie romantyczne. Tak przynajmniej zakłada utarty stereotyp. I choć takich produkcji na naszej liście nie zabrakło, uwzględniliśmy również przedstawicieli innych gatunków. Zatem fanki kryminałów, horrorów i czarnych komedii również znajdą coś dla siebie.

1. trylogia "Dziennik Bridget Jones"

Nie oszukujmy się, jest to zazwyczaj pierwszy tytuł, który przychodzi nam do głowy, gdy słyszymy hasło "babski wieczór". Nic nie poradzimy na to, że poczciwa Bridget jest dla wielu z nas jak stara dobra przyjaciółka, a jej perypetie bawią nas za każdym razem. Nawet setnym.

2. "Małe kobietki" (2019), reż. Greta Gerwig

Najnowsza adaptacja klasycznej powieści Louisy May Alcott. Śledzimy tu losy czterech sióstr March - Jo, Meg, Amy i Beth. Każda z dziewcząt ma inną osobowość, marzenia i spojrzenie na świat. Dzieło Grety Gerwig to typowy "feel good movie", bo w trakcie seansu uśmiech dosłownie nie schodzi nam z twarzy. Jest to również kino feministyczne, podane w lekki i niewymuszony sposób.

3. "Duma i uprzedzenie, i zombie" (2016), reż. Burr Steers

Kolejny klasyk literatury, tym razem podany jednak w nieco innej konwencji. "Dumę i uprzedzenie" zna każda z nas, jednak jej "zombie wersja" nie zdołała skutecznie przebić się do zbiorowej świadomości. A szkoda, bo to kawał porządnego kina komediowego z odpowiednią dawką absurdu.

Zobacz też: Top 13 - najlepsze filmy kostiumowe w historii

4. "Zabawa w pochowanego" (2019), reż. Matt Bettinelli-Olpin / Tyler Gillett

"Zabawa w pochowanego" to wyborny seans ze styku czarnej komedii i nastrojowego horroru. Jesteśmy tu świadkami zaślubin, po których dochodzi do okrutnej gry. Panna młoda zmuszona jest wziąć udział w tradycji rodziny, do której wstąpiła. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej noc poślubna skończy się walką na śmierć i życie.

5. "Na noże" (2019), reż. Rian Johnson

"Na noże" to pełnokrwisty kryminał z doborową obsadą, który niejako drwi z gatunku, który reprezentuje. Gdy senior rodu Drysdale umiera w tajemniczych okolicznościach, na miejsce przybywa detektyw Blanc. Ma on za zadanie ustalić, czy doszło do morderstwa. I jeśli tak, to kto go dokonał. W pełnym zwrotów akcji śledztwie pomaga mu piękna pielęgniarka zmarłego. Jeśli lubicie kino nieszablonowe, które bawi i zaskakuje, nie ocierając się przy tym o głupotę, jest to seans dla was.

Zobacz też: 16 najlepszych filmów kryminalnych w historii kinematografii

6. "Co robimy w ukryciu" (2014), reż. Taika Waititi

Wampiry kojarzą nam się zazwyczaj z przerażającym Nosferatu, uganiającym się za nastolatkami Stefanem Salvatore lub świecącym z słońcu Edwardem Cullenem. Taika Waititi stworzył jednak dzieło łamiące wszelkie prawidła, a jednocześnie oddające hołd filmom z krwiopijcami w rolach głównych. Jesteśmy tu świadkami "dokumentu" obrazującego codzienne życie kilku wampirów zamieszkujących przedmieścia współczesnego Wellington. "Co robimy w ukryciu" to przezabawny, przepełniony absurdalnym humorem film, po który - gwarantuję - sięgnięcie jeszcze niejeden raz.

Zobacz też: Krwiopijcy i niewolnicy księżyca: najlepsze filmy o wampirach i wilkołakach

7. "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" (2016), reż. Paolo Genovese

Film, który doczekał się całej rzeszy remake'ów, w tym - całkiem udanego - polskiego. "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" to inteligentny komedio-dramat opowiadający o grupce przyjaciół, która spotyka się przy kolacji. Na czas spotkania zawierają umowę - podzielą się z resztą każdą otrzymaną wiadomością, a rozmowy telefoniczne prowadzić będą w trybie głośnomówiącym. Szybko się okazuje, że każdy z bohaterów ma trupa w szafie. Wciągająca fabuła, świetny scenariusz i zaskakujące zwroty akcji - jeśli właśnie tego szukacie, jest to film dla was.

8. "Dzikie historie" (2014), reż. Damián Szifrón

"Dzikie historie" to dokonała propozycja na odstresowanie się po ciężkim dniu. Film składa się z segmentów prezentujących ludzi, którym w pewnym momencie zwyczajnie puszczają nerwy. Jest to doskonały, i chwilami gorzko-zabawny, obraz tego do czego zdolny jest człowiek doprowadzony na skraj wytrzymałości. Poznajemy tu historie panny młodej, niespełnionego muzyka, biznesmena, znanego milionera, kelnerki oraz specjalisty od materiałów wybuchowych.

9. "Midsommar. W biały dzień" (2019), reż. Ari Aster

Tym razem coś dla wielbicielek horroru. "Midsommar" to kolejne dzieło twórcy "Dziedzictwa", które łączy w sobie cechy kina artystycznego z nastrojowym klimatem grozy. Jest to historia młodej dziewczyny, która właśnie przeżyła rodzinną tragedię, a jej związek przechodzi kryzys. By ocieplić relacje z ukochanym, wspólnie z przyjaciółmi udają się oni do odizolowanej od świata szwedzkiej wioski. Miejsce z początku wydaje się iście sielankowe. Gdy jednak młodzi poznają obrzędy i tradycje miejscowej ludności, przyjemne wakacje zmieniają się w piekło na ziemi.

Zobacz też: 10 najlepszych horrorów ostatniej dekady. Które przeraziły nas najbardziej?

10. seria "Harry Potter"

Dla fanów "Harry'ego Pottera" każda okazja jest dobra, by wrócić do Hogwartu. Niezależnie od tego, czy postawicie na ulubiony film czy maraton całej serii, wieczór z Harrym to zawsze wieczór udany.

Zobacz też: "Harry Potter" - 15 ciekawostek, które J.K. Rowling zdradziła już po zakończeniu serii

11. "Niedobrani" (2019), reż. Jonathan Levine

Autentycznie zabawna komedia z Charlize Theron i Sethem Rogenem w rolach głównych. Odnosząca sukcesy na scenie politycznej Charlotte zatrudnia dość kontrowersyjnego dziennikarza, by został autorem jej przemów. Wspólne podróże i liczne przygody zbliżają ich do siebie. Jeśli lubicie filmy, które choć traktują o relacjach damsko-męskich, nie są typowymi komediami romantycznymi - "Niedobrani" to idealny film dla was. A już zwłaszcza jeśli należycie do fanów Marvela i "Gry o tron", bo smaczków jest tu co niemiara.

12. "Ze śmiercią jej do twarzy" (1992), reż. Robert Zemeckis

Kwintesencja czarnej komedii opowiadająca o zadufanej w sobie aktorce i jej byłej przyjaciółce, która na jej rzecz straciła każdego narzeczonego. Gdy ich ścieżki łączą się po latach, pierwsza z nich jest podstarzałą kobietą tkwiącą w nieudanym małżeństwie. Druga zaś to istna seks bomba, dla której czas zatrzymał się lata temu. Dosłownie. Reszty zdradzać nie będziemy, ten film po prostu trzeba obejrzeć.

Zobacz też: Top 40 - najlepsze komedie wszech czasów

13. "Titanic" (1997), reż. James Cameron

Tym razem coś dla fanów melodramatów. Lub kina katastroficznego, bowiem dzieło Jamesa Camerona sprawdza się w obu kategoriach. Historia zatonięcia słynnego transatlantyku przeplatana z tragiczną miłością Jacka i Rose to klasyk nas klasykami, do którego często lubimy wracać. I niezależnie do tego, czy wolicie tę część filmów, w której młodzi się w sobie zakochują, czy tę w której (prawie) wszyscy umierają - "Titanic" to zawsze dobry wybór.

Zobacz też: Top 14 - najlepsze melodramaty wszech czasów

14. "Kocha, lubi, szanuje" (2011), reż. Glenn Ficarra / John Requa

"Kocha, lubi, szanuje" to szalenie dobra komedia romantyczna o dojrzałym mężczyźnie, który właśnie się dowiedział, że jego żona dopuściła się zdrady. W przypływie histerii wyskakuje z pędzącego auta, a następnie odchodzi w siną dal, gdzie spotyka młodego amanta imieniem Jacob. Ten postanawia przywrócić nowemu przyjacielowi jego utraconą męskość. Film poza świetną obsadą, autentycznie zabawnymi sytuacjami i przyjemną fabułą ma również do zaoferowania prawdopodobnie najlepszy twist fabularny w historii swojego gatunku.

Zobacz też: Top 25 - najlepsze komedie romantyczne w dziejach

15. "Wielki Gatsby" (2013), reż. Baz Luhrmann

Znów Leonardo DiCaprio, tym razem w roli nieprzyzwoicie bogatego Jaya Gatsby'ego, po uszy zakochanego w pięknej Daisy. Film Baza Luhrmanna jest już którąś z rzędu ekranizacją kultowej powieści Scotta Fitzgeralda, proponuje jednak nieco bardziej współczesne podejście do tematu. Akcja wciąż rozgrywa się w latach 20. XX wieku, całość okraszona została jednak nowoczesną muzyką, co zaowocowało dość... ciekawym efektem. "Wielki Gatsby" to przepych, piękne stroje, scenografie i przyjęcia od których może zakręcić się w głowie.

Zobacz też: Top 50 - najlepsze filmy na wieczór