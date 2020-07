Top 5 - najlepsze filmowe pocałunki. Które szczególnie zapadły nam w pamięć?

Z okazji Światowego Dnia Pocałunku postanowiliśmy wyłonić 5 absolutnie najpiękniejszych, najbardziej pamiętnych pocałunków, jakie przyszło nam oglądać na ekranie.

Top 5 - najlepsze filmowe pocałunki

Podniosłe, romantyczne i dramatyczne, czy może do granic możliwości sztampowe? Pocałunek dwójki bohaterów stanowi niezwykle ważną część filmu, którą widzowie wspominają długimi latami. Oto 5 filmowych pocałunków, które naszym zdaniem zasługują na szczególne wyróżnienie.

1. Mary Jane i Spider-Man, "Spider-Man" (2002, reż. Sam Raimi)

Zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych pocałunków w dziejach kina. Deszcz, aura tajemniczości, a do tego świetne wykorzystanie kultowej pozy Spider-Mana zaowocowały sceną, która znajduje się na niemal każdej tego typu liście.

2. Jack i Rose - "Titanic" (1997, reż. James Cameron)

Choć główny ciężar dramatyczny James Cameron położył na zatonięciu tytułowego transatlantyku, to scena pierwszego pocałunku Jacka i Rose na dziobie statku jest tą najbardziej kultową. Nie zresztą dziwnego - romantyczna sceneria, pierwsze (tak długo wyczekiwane!) zbliżenie bohaterów, a wszystko to w rytm "My Heart Will Go On" Celine Dion. To z założenia miało być ikoniczne ujęcie.

3. Leia Organa i Han Solo - "Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje" (1980, reż. Irvin Kershner)

Na liście najpiękniejszych pocałunków jakie widział ekran nie mogło rzecz jasna zabraknąć kultowej sceny z 5. odsłony "Gwiezdnych wojen". Namiętny oraz przepełniony dramaturgią i odpowiednią dawką patosu pocałunek, który zwieńczyła krótka, acz ikoniczna, wymiana zdań między bohaterami, to dla wielu najlepsza scena gwiezdnej sagi.

4. Allie i Noah - "Pamiętnik" (2004, reż. Nick Cassavetes)

Sztampowy i mocno oklepany chwyt również potrafi zdziałać cuda. Przykładem tego jest pocałunek w deszczu, który połączył dwoje dawnych kochanków we flagowej scenie "Pamiętnika".

5. Holly Golightly i Paul Varjak - "Śniadanie u Tiffany'ego" (1961, reż. Blake Edwards)

Znów mamy do czynienia z pocałunkiem w deszczu. Tym razem jest to jednak pierwsze tak popularne tego typu ujęcie w historii kina.