Top 6 - najlepsze komedie 2017 roku. Które filmy rozbawiły nas najbardziej?

Każdego roku na ekranach kin debiutuje cała masa komedii. Niektóre są przezabawne, a przy okazji prezentują przyzwoity poziom artystyczny. Inne z kolei lepiej omijać szerokim łukiem. Nie inaczej było w przypadku 2017 roku. Po które komedie z tego roku warto sięgnąć?

Top 6 - najlepsze komedie 2017 roku

W 2017 roku ukazało się wiele wszelkiej maści filmów, których podstawowym zadaniem było zapewnienie nam rozrywki i salw śmiechu. Które produkcje sprostały temu zadaniu? Przed wami sześć najlepszych komedii 2017 roku.

1. "The Square" (2017), reż. Ruben Östlund

Laureat Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. "The Square" to historia dyrektora prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej. Podczas przygotowań do premiery najnowszej instalacji artystycznej, idealnie poukładane życie wymyka mu się spod kontroli, a nieskazitelna opinia zawisa na włosku.

2. "W starym, dobrym stylu" (2017), reż. Zach Braff

Willie, Joe i Al to starzy kumple, których życie znajduje się na przysłowiowym zakręcie, gdy ich fundusz emerytalny zostaje zlikwidowany. Poczciwi staruszkowie postanawiają zejść ze ścieżki prawa i obrabować bank, który pozbawił ich środków do życia. W rolach głównych wystąpili Morgan Freeman, Michael Caine i Alan Arkin.

3. "Alibi.com" (2017), reż. Philippe Lacheau

Francuska komedia opowiadająca o... kłamstwie. Śledzimy tu losy Grega, który założył niezwykle dochodową firmę. Zajmuje się on zapewnianiem wszelkiej maści alibi dla swoich klientów. Żona podejrzewa Cię o zdradę? Chcesz wymigać się z urodzin teściowej? Nawaliłeś w pracy i potrzebujesz wymówki? Greg to za Ciebie załatwi! Sprawa znacznie się komplikuje, gdy na drodze bohatera staje kobieta z jego snów, która... nade wszystko nienawidzi kłamstwa.

4. "Miłość aż po ślub" (2017), reż. Reem Kherici

Kolejna francuska komedia, jednak tym razem główną bohaterką jest kobieta zajmująca się organizacją ślubów. Pewnego dnia jej klientką zostaje znienawidzona koleżanka z podstawówki. Jakby tego było mało, panem młodym okazuje się mężczyzna, z którym Juliette spędziła ostatnio upojną noc. Czy profesjonalizm wygra z uczuciami?

5. "Baby Driver" (2017), reż. Edgar Wright

Komedia akcji traktująca o młodym kierowcy, który po poznaniu miłości swojego życia, postanawia zerwać z kryminalną przeszłością. Jednak by tego dokonać, musi wykonać jeszcze jedno zadanie dla bossa lokalnej mafii. Szybko się okazuje, że przedsięwzięcie z góry skazane jest na porażkę, a życie jego ukochanej znajduje się w niebezpieczeństwie.

6. "Bodyguard. Zawodowiec" (2017), reż. Patrick Hughes

Michael to ochroniarz ze światową renomą. Mówi się, że skorzystanie z jego usług równa się z nieśmiertelnością. Bohater staje jednak przed prawdziwym wyzwaniem, gdy przychodzi mu ochraniać byłego płatnego zabójcę, który zgodził się zeznawać przeciwko zbrodniarzowi wojennemu. Podczas transportu na salę rozpraw, mężczyźni będą musieli stawić czoła nie tylko armii agentów służb specjalnych, płatnych morderców i łowców nagród, ale również (a może przede wszystkim) sobie nawzajem. W rolach głównych bezbłędni Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson.

