Horrory oparte na faktach cieszą się szczególną popularnością wśród horroromaniaków. Dzieje się tak, ponieważ to ich boimy się najbardziej. Świadomość tego, że przedstawiana historia wydarzyła się naprawdę (lub chociaż w pewnym stopniu) odbiera nam mechanizm obronny polegający na nieustannym powtarzaniu mantry "to tylko film, to nie dzieje się naprawdę". I choć wiele tytułów słynie właśnie z tego, że oparte zostały na autentycznych wydarzeniach (jak chociażby "Obecność" czy "Amityville"), są też takie, które braliśmy zawsze za efekt wybujałej wyobraźni twórców. Oto 6 horrorów, które powstały na faktach, a wy nie mieliście o tym pojęcia. Prawdopodobnie.

Top 6: horrory na faktach - nie mieliście pojęcia, że te historie wydarzyły się naprawdę

W naszym zestawieniu zawarliśmy dobrze znane tytuły, które dotąd zapewne uznawaliście za absolutną fikcję. Znajdziecie tu zarówno nowości, jak i kultowe serie grozy.

1. "Koszmar z ulicy Wiązów" (1984), reż. Wes Craven

Historia Freddy'ego Kruegera znana jest na całym świecie. Każdy mieszkaniec naszej planety słyszał o tytułowej ulicy i grasującym tam poparzonym szaleńcu, który morduje swoje ofiary we śnie. Niewielu zdawało sobie jednak sprawę, że "Koszmar z ulicy Wiązów" oparty został na prawdziwej historii imigrantów z Kambodży. Wes Craven wyznał po latach, że przeczytał artykuł w gazecie i wtedy w jego głowie zrodził się pomysł na film, który na zawsze odmienił jego karierę. I oblicze kina. Szczegółowo historię, która stała za tym kultowym horrorem opisaliśmy wam w oddzielnym artykule.

2. "Laleczka Chucky" (1988), reż. Tom Holland

Kolejny członek slasherowej ekipy, o którym mogliście nie mieć pojęcia, że inspirowany był prawdziwą osobą. Fabuła "Laleczki Chucky" powstała w oparciu o losy Roberta Eugene'a Otto. Mężczyzna wszedł w 1904 roku w posiadanie lalki (jedna z wersji zakłada, że otrzymał ją w prezencie od dziadka, inna, że podarowała mu ją służąca parająca się czarną magią), która - jak później zapewniał - była opętana. Rodzice chłopca mieli coraz częściej zauważać, że ich syn rozmawia z lalką, a ta - o zgrozo - mu odpowiada. Lalka miała w tajemniczy sposób przemieszczać się po domu, przewracać meble i sprawiać coraz więcej problemów.

Każdorazowe pozbycie się lalki kończyło się niepowodzeniem. Zawsze bowiem wracała. Lalka, której Robert nadał własne imię, miała zamordować jego ciotkę oraz dybać na życie swojej nowej właścicielki (już po śmierci Roberta). Obecnie lalka, nazwana Robert The Doll, znajduje się w galerii sztuki Martello Gallery-Key West na Florydzie.

3. "Teksańska masakra piłą mechaniczną" (1974), reż. Tobe Hooper

Słynne dzieło Tobe'a Hoppera, oraz jego główny bohater Leatherface, to dziś ikony gatunku. Niewielu jednak wie, że najsłynniejszy horror gore w dziejach kinematografii oparty został na znanej historii seryjnego mordercy, zwanego Rzeźnikiem z Plainfield. Ed Gein zasłynął z tego, że rozkopywał groby, a z ludzkich organów tworzył ozdoby i ubrania. Co ciekawe, na kanwie jego historii powstały też inne znane tytuły, jak "Psychoza" i "Milczenie owiec". Szerzej tę kwestię opisaliśmy wam w oddzielnym artykule.

4. "Szczęki" (1975), reż. Steven Spielberg

Słynny horror z podgatunku animal attack, w reżyserii Stevena Spielberga, to w rzeczywistości adaptacja bestsellerowej powieści Petera Benchleya o tym samym tytule. Ta z kolei zainspirowana została prawdziwymi wydarzeniami, do których doszło w Jersey Shore w 1916 roku. Ataki, do których tam doszło, miały miejsce w szczycie sezonu turystycznego, a lokalne władze kompletnie zignorowały zagrożenie. To doprowadziło do serii amatorskich prób powstrzymania rekina. Nigdy jednak nie ustalono, czy za atakami stał jeden żarłacz biały, czy też grupka żarłaczy tępogłowych.

5. "Kronika opętania" (2012), reż. Ole Bornedal

"Kronika opętania" to historia dziewczynki, która wchodzi w posiadanie tajemniczego pudełka oraz jej rodziców, których przeraża coraz agresywniejsze zachowanie ich pociechy. Z czasem okazało się, że pudełko zamieszkiwał dybuk - demon z żydowskiej tradycji, który opętał dziewczynkę. Film powstał na podstawie historii grupy osób, które utrzymywały, że rzeczone pudełko naprawdę istnieje i przechodziło z rąk do rąk za pośrednictwem Ebaya. Każdy z posiadaczy zapewniał, że nękały go potworne koszmary, a z czasem zaczęły wypadać włosy. Pojawił się też krwawy kaszel. Ostatnim posiadaczem Jason Haxton, który pozbył się pudełka przekazując je do muzeum.

6. "Verónica" (2016), reż. Paco Plaza

Swojego czasu bardzo popularny horror Netfliksa opowiada historię młodej dziewczyny, która po zabawie planszą Oujia musi zmierzyć się z demonicznymi siłami. Całość została oparta na historii, do której doszło w 1991 roku w Madrycie. Estefania Gutierrez Lazaro również była fanką seansów spirytystycznych. Po jednym z nich zaczęły ją jednak nękać napady szału i agresji. Później pojawiły się też halucynacje. Dziewczyna ostatecznie zmarła, a jej dom wciąż nękały zjawiska paranormalne, co zostało ponoć udokumentowane przez miejscowego policjanta.

