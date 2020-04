Top 7 - najlepsze polskie filmy 2017 roku. Które produkcje warto obejrzeć?

2017 był bardzo dobrym rokiem dla naszej rodzimej kinematografii. Ukazało się wówczas wiele produkcji, które zrobiły prawdziwą furorę zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Specjalnie dla was sporządziliśmy listę 7 absolutnie najlepszych polskich filmów 2017 roku. Po te tytuły koniecznie musicie sięgnąć, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.

Top 7 - najlepsze polskie filmy 2017 roku

Które polskie filmy debiutujące w 2017 roku zasługują na szczególne wyróżnienie? Przedstawiamy naszą subiektywną listę.

1. "Najlepszy" (2017), reż. Łukasz Palkowski

Twórca "Bogów" z kolejną biografią. Tym razem na tapecie znajduje się historia Jerzego Górskiego - polskiego triathlonisty, który pomimo licznych przeciwności został mistrzem świata w podwójnym triatlonie. Jego życie to gotowy scenariusz na hollywoodzką superprodukcję. Ta zekranizowana została u nas, jednak absolutnie w niczym nie odbiega od zachodnich gigantów. "Najlepszy" to opowieść o walce, nie tylko z trudnościami losu, ale przede wszystkim - z samym sobą. I choć całość opiera się na utartych schematach i kliszowym patosie, nie zmienia to faktu, że film ogląda się wyśmienicie. Kino mainstreamowe na najwyższym poziomie.

2. "Cicha noc" (2017), reż. Piotr Domalewski

Jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat, stojący w opozycji do przesłodzonych opowieści o świętach Bożego Narodzenia. Głównym bohaterem jest tutaj Adam. Chłopak na co dzień pracuje w Holandii, jednak na Gwiazdkę wraca do rodzinnej miejscowości. Jego wizyta ma jednak ukryty cel, który ma zaważyć na przyszłości całej rodziny. Dzieło Piotra Domalewskiego to przede wszystkim przewrotna i trzymająca w napięciu gorzka opowieść, przywodząca na myśl filmy Wojciecha Smarzowskiego. Na pochwałę zasługuje również aktorstwo, które robi doprawdy piorunujące wrażenie.

3. "Serce miłości" (2017), reż. Łukasz Ronduda

Akcja rozgrywa się w Polsce początku XXI wieku. Śledzimy tu losy dwojga kochanków. Ona to wymykająca się zaszufladkowaniu artystka, on - eksperymentalny muzyk. Dwójka outsiderów przypomina wręcz lustrzane oblicza samych siebie. Łączy ich silna, głęboka miłość, która na ekranie nabiera wyrazu silnie artystycznego.

4. "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" (2017), reż. Maria Sadowska

Film przedstawia historię najsłynniejszej seksuolog czasów PRL-u. Michalina Wisłocka, swoją "Sztuką kochania", zrewolucjonizowała życie seksualne Polaków. Rozprawiła się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną ignorancją, czym odmieniła życie wielu osób. Film Marii Sadowskiej to klimatyczny i na swój sposób zabawny film z przesłaniem, który podbił zarówno polski, jak i zagraniczny rynek filmowy.

5. "Photon" (2017), reż. Norman Leto

Dramat science fiction w polskim wydaniu? Proszę bardzo! Seans filmu Normana Leto to jedna z najlepszych lekcji biologii, fizyki i chemii, jakich w życiu doświadczycie. "Photon" to nastrojowe i wciągające połączenie podsumowania ludzkiej wiedzy z zakresu ewolucji i życia jako takiego, z naukowymi dywagacjami na temat tego, gdzie zmierza ludzkość. A fantastyczny głos Andrzeja Chyry dodaje wszystkiemu odpowiedniego charakteru.

6. "Człowiek z magicznym pudełkiem" (2017), reż. Bodo Kox

Znów polskie science fiction, jednak w zupełnie innej konwencji. Akcja rozgrywa się w Warszawie 2030 roku i śledzimy tu losy dwójki kochanków - pięknej Gorii i cierpiącego na zaniki pamięci Adama. Podróże w czasie sprawiają, że na ekranie futurystyczne miasto miesza się ze stalinowskim klimatem Polski lat 50. XX wieku, co robi fenomenalne wrażenie. Choć film przywodzi na myśl znane hollywoodzkie produkcje pokroju "Podziemnego kręgu" i "Łowcy Androidów" jest tworem niewymuszonym i samodzielnym, znacząco różniącym się od większości dzieł polskiej kinematografii.

7. "Pokot" (2017), reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik

Akcja filmu rozgrywa się w Sudetach, gdzie dochodzi do serii tajemniczych morderstw. Ofiarami padają wyłącznie myśliwi. Gdy policja pozostaje bezradna, do akcji wkracza emerytowana inżynierka, która rozpoczyna własne śledztwo. To doprowadza ją do szokujących wniosków. "Pokot" to jedno z najgłośniejszych polskich dzieł ostatnich lat, poruszające bardzo wrażliwy, acz ważny temat - słuszność polowania na dzikie zwierzęta.

