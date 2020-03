Top 8 - najlepsze filmy o końcu świata. "Pojutrze", "2012" i inne

Uderzenie asteroidy, pandemia, globalne ocieplenie czy seria katastrof naturalnych? Świat w filmach kończył się na rozmaite sposoby. Które filmy przedstawiające globalną zagładę zaliczyliśmy w poczet najlepszych? Oto 8 tytułów.

Top 8 - najlepsze filmy o końcu świata

Poniżej znajdziecie listę 8 najlepszych filmów o końcu świata, jakie kiedykolwiek powstały. Lista jest dość zróżnicowana, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zaznaczamy jednocześnie, że jest to lista, nie ranking. Kolejność filmów nie ma zatem większego znaczenia.

1. "Pojutrze" (2004), reż. Roland Emmerich

Gdy od Antarktydy odrywa się olbrzymi fragment pokrywy lodowej, Ziemię zalewa fala kataklizmów. Gdy planeta staje u progu kolejnej epoki lodowcowej, klimatolog Jack Hall wyrusza ratować swojego syna. "Pojutrze" to absolutna klasyka kina katastroficznego. Ekranowy koniec świata nigdy dotąd nie wyglądał tak imponująco.

2. "2012" (2009), reż. Roland Emmerich

Film, o którym słyszał chyba każdy. Tytuł nawiązujący do słynnej przepowiedni Majów, jakoby 21 grudnia 2012 roku miał nastąpić koniec świata, oraz film katastroficzny, w którym dzieje się absolutnie wszystko. Trzęsienia ziemi, gigantyczne fale tsunami, wybuchy wulkanów, przebiegunowanie Ziemi, zmiana położenia kontynentów, a jako wisienka na torcie - runięcie kopuły Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie wprost na podnoszących modły wiernych. Wszystko to składa się na chyba najbardziej spektakularny film o końcu świata w dziejach kinematografii.

3. "Wojna światów" (2005), reż. Steven Spielberg

Film, który zaczyna się niepozornie, a kończy istną eskalacją kataklizmów. Głównym bohaterem jest tutaj Ray, który pod nieobecność byłej żony musi zaopiekować się ich wspólnymi dziećmi. Z czasem dochodzi do coraz dziwniejszych i bardziej niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. To, co początkowo wydawało się trzęsieniem ziemi i potworną burzą, okazało się czymś znacznie gorszym. Czymś nie z tego świata.

4. "Melancholia" (2011), reż. Lars von Trier

Z pewnością najspokojniejszy film o końcu świata, jaki dotąd powstał. Mimo to widmo kataklizmu wisi nad nami już od pierwszych minut. Śledzimy tu losy dwóch sióstr, które muszą się zmierzyć z osobistymi tragediami, gdy do Ziemi nieuchronnie zbliża się planeta Melancholia, której uderzenie grozi zniszczeniem całej ludzkości.

5. "Dzień Niepodległości" (1996), reż. Roland Emmerich

Już trzecia pozycja na naszej liście okraszona nazwiskiem Rolanda Emmericha, a jednocześnie najbardziej kultowy film o końcu świata. W trakcie ponad 2-godzinnego seansu obserwujemy, jak mieszkańcy wielkich metropolii odstawiają na bok niesnaski i stają ramię w ramię w obliczu zagrożenia ze strony pozaziemskiej cywilizacji.

6. "World War Z" (2013), reż. Marc Forster

Jeden z najpopularniejszych filmów o zombie, w którym śledzimy jak Brad Pitt walczy z hordami wygłodniałych nieumarłych. Aktor wciela się tutaj w byłego śledczego ONZ, który rozpoczyna poszukiwania źródła pandemii i lekarstwa, zanim śmiercionośny wirus zakończy wszelkie życie na planecie.

7. "Contagion - Epidemia strachu" 2011, reż. Steven Soderbergh

Znów mamy do czynienia z końcem świata, który wywołany zostaje nie serią kataklizmów czy inwazją obcych, a groźnym wirusem. Wirusem, który rozprzestrzenia się drogą powietrzną i zabija ofiary w ciągu zaledwie kilku dni. W trakcie seansu jesteśmy świadkami tego, jak grupa uczonych usiłuje znaleźć szczepionkę i zapanować nad paniką, która staje się równie niebezpieczna, co sam wirus.

8. "Dzień zagłady" 1998, reż. Mimi Leder

Gdy w kierunku Ziemi zbliża się ogromna kometa, a wszystkie badania wykazują, że jej uderzenie zniszczy wszelkie formy życia, grupa astronautów podejmuje się próby powstrzymania zagłady. Fabuła "Dnia zagłady" do złudzenia przypomina tę, którą zaserwował nam Michael Bay w "Armageddonie". My jednak stawiamy na dzieło Mimi Leader.

