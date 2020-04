Kino przygodowe oferuje wiele ciekawych pozycji, jednak nie wszystkie są odpowiednie dla najmłodszych widzów. Jeśli zatem szukacie filmów z tego gatunku, które przypadną do gustu waszym dzieciom - trafiliście we właściwe miejsce. Oto 8 najlepszych filmów przygodowych dla dzieci.

Top 8 - najlepsze filmy przygodowe dla dzieci

W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno filmowe serie, jak i pojedyncze produkcje. Łączy je przede wszystkim jedno - wasze pociechy je pokochają.

1. seria "Harry Potter"

Absolutna podstawa, klasyka kina przygodowego i fantasy, na którym wychowało się całe pokolenie dzieci. "Harry Potter" to nie tylko ekscytująca podróż do magicznego świata. Najmłodsi mogą czerpać z serii wiele ważnych życiowych lekcji, bawiąc się przy tym wyśmienicie.

2. seria "Opowieści z Narni"

Słynna seria powstała w oparciu o twórczość C.S. Lewisa. Znów mamy do czynienia z mieszanką przygody i fantasy, z odpowiednią dozą kina familijnego. Głównymi bohaterami jest tutaj czwórka rodzeństwa, które po śmierci rodziców zamieszkuje w domu pewnego ekscentrycznego profesora. W jednej z szaf dzieci odnajdują przejście do magicznego świata zwanego Narnią.

3. seria "Asteriks i Obeliks"

Seria filmów oparta na komiksach René Goscinny’ego i Alberta Uderzo to przede wszystkim zabawa na całego. W skład serii wchodzą zarówno produkcje aktorskie, jak i animowane. Przygody Asteriksa i Obeliksa doskonale nadają się zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Na rodzinne niedzielne popołudnie jak znalazł!

4. "Goonies" (1985 r.) reż. Richard Donner

Absolutna klasyka kina przygodowego. Grupka przyjaciół wchodzi w posiadanie tajemniczej mapy, która ma ich doprowadzić do ukrytego skarbu. Chłopcy wyruszają zatem w podróż, w trakcie której czeka ich cała masa przygód.

5. "Bella i Sebastian" (2013), reż. Nicolas Vanier

Adaptacja powieści Cécile Aubry opowiada o pięknej przyjaźni małego chłopca i gigantycznego psa rasy Golden retriever. Sebastian przygarnia bezpańskiego psa, uchodzącego za postrach wioski, i nadaje mu wdzięczne imię Bella. Od tej pory dwójka staje się nierozłączna.

6. "Niekończąca się opowieść" (1984), reż. Wolfgang Petersen

Film, który po prostu musiał znaleźć się w tym zestawieniu. Adaptacja książki Michaela Ende traktuje o losach Bastiana - chłopca prześladowanego przez rówieśników. Gdy którego dnia chowa się on w bibliotece, uciekając przez szkolnymi oprawcami, znajduje magiczną książkę, która przenosi go do czarodziejskiego świata.

7. "Księga dżungli" (2016), reż. Jon Favreau

Mowgli to osierocony chłopiec, którego wychowuje wilcza rodzina. Gdy jednak życie u ich boku przestaje być dla chłopca bezpieczne, przybrani rodzice wysyłają go do ludzkiej wioski. W podróży towarzyszyć mu mają czarna pantera Bagheera i ekscentryczny niedźwiedź Baloo. Po drodze poznają wiele ciekawych stworzeń i przeżywają liczne przygody.

8. "Hugo i jego wynalazek" (2011), reż. Martin Scorsese

Ekranizacja książki Briana Selznicka opowiada historię sieroty imieniem Hugo, który zamieszkuje mury paryskiego dworca. Jeśli chce przetrwać, musi pozostać w pełni anonimowy. Jego losy krzyżują się jednak z zakochaną w książkach dziewczyną i właścicielem sklepu z zabawkami. Od tej chwili podziemne życie Hugo zostaje zachwiane.