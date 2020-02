Top 8 - najlepsze komedie 2018 roku. Po które filmy warto sięgnąć?

Jeśli szukacie dobrych, naprawdę zabawnych komedii, które ukazały się w 2018 roku, trafiliście we właściwe miejsce. Przedstawiamy listę ośmiu najlepszych komedii 2018 roku.

Top 8 - najlepsze komedie 2018 roku

W 2018 roku ukazało się wiele wszelkiej maści komedii. Jedne prezentowały dość wysoki poziom, inne lepiej puścić w zapomnienie. Dziś skupimy się na tych pierwszych. Które komedie 2018 roku uznaliśmy za najlepsze?

1. "Deadpool 2" (2018), reż. David Leitch

Kontynuacja przygód Wade'a Wilsona. "Deadpool 2" spełnia wszelkie wymogi hollywoodzkich sequeli - wszystko jest tu mocniej, bardziej, szybciej. Śmiechu jest jeszcze więcej, humor jest jeszcze bardziej skandaliczny, a nawiązania do popkultury (w tym zwłaszcza Marvela) piętrzą się niemiłosiernie. Na szczególną uwagę w tym wszystkim zasługuje rzecz jasna sekwencja z X-Force, która przeszła już do legendy. Jeśli polubiliście "Deadpoola", to jego sequel pokochacie.

2. "Mamma Mia! Here We Go Again" (2018), reż. Ol Parker

Kontynuacja przygód Sophie i jej trzech ojców. Tym razem jednak mamy do czynienia z dwiema liniami czasowymi. W pierwszej obserwujemy, jak główna bohaterka organizuje wielkie otwarcie hotelu po remoncie i zmaga się z małżeńskim kryzysem. W drugiej cofamy się lata wstecz i poznajemy młodą Donnę, śledząc jej miłosne podboje. Mimo, iż Meryl Streep zeszła tu na dalszy plan, "Mamma Mia! Here We Go Again!" robi jeszcze lepsze wrażenie, niż swój poprzednik. Chyba nie ma lepszego filmu na letni wieczór.

Zobacz też: Top 15 - Najlepsze filmy na lato, które wprowadzą was w wakacyjny klimat

3. "Bracia Sisters" (2018), reż. Jacques Audiard

Akcja filmu rozgrywa się w 1851 roku w Oregonie. Poznajemy tu braci, dla których zabójstwo to nie pierwszyzna. Jeden z nich zaczyna rozmyślać o prowadzeniu normalnego życia, drugi zaś chodzi wiecznie pijany. Wspólna podróż tropem poszukiwacza złota staje się dla nich prawdziwym testem rodzinnych więzi. "Bracia Sisters" to zaskakująca i zabawna komedia z fantastyczną obsadą - główne role grają tu John C. Reilly i Joaquin Phoenix.

Zobacz też: Top 40 najlepszych komedii wszech czasów

4. "Rodzina od zaraz" (2018), reż. Sean Anders

Pete i Ellie to małżeństwo, któremu do szczęścia brakuje tylko dzieci. Decydują się więc na adopcję. Gdy trafiają na trójkę rodzeństwa, nagle stają się rodzicami aż trójki dzieci. Szybko orientują się, że rodzicielstwo to nie bułka z masłem. Film, choć jest nieco ckliwy, stanowi doskonałą propozycję na wieczorny relaks - jest lekki, zabawny i przyjemny.

5. "Kobieta idzie na wojnę" (2018), reż. Benedikt Erlingsson

"Kobieta idzie na wojnę" to film z jednej strony przezabawny, a z drugiej niezwykle wzruszający. W tym właśnie tkwi jego urok. Śledzimy tu losy Halli - kobiety prowadzącej podwójne życie. Na co dzień jest dyrygentką lokalnego chóru. Po godzinach zmienia się jednak w "superbohaterkę", znaną jako Kobieta z Gór. Pod przykrywką podejmuje walkę z potężnym koncernem, który stwarza zagrożenie dla lokalnego środowiska.

Zobacz też: Top 6 - najlepsze komedie 2017 roku. Które filmy rozbawiły nas najbardziej?

6. "Pozycja obowiązkowa" (2018), reż. Bill Holderman

Poznajemy tu historię czterech wieloletnich przyjaciółek, które raz w miesiącu spotykają się i dyskutują o ostatnio przeczytanej lekturze. Panie niejedno już w życiu widziały, ale skandaliczna powieść "50 twarzy Greya" robi na nich szczególne wrażenie. Panie, pod wpływem twórczości E.L. James, postanawiają nieco urozmaicić swoje stateczne życie.

7. "Wieczór gier" (2018), reż. John Francis Daley / Jonathan Goldstein

Grupa przyjaciół spotyka się regularnie, by grać w rozmaite gry. Pewnego dnia postanawiają jednak urozmaicić rozgrywkę i zabawić się w rozwiązanie zagadki morderstwa, z podstawionymi statystami w rolach agentów i zbirów. Gdy jedno z nich znika bez śladu, reszta zaczyna mieć wątpliwości, czy to wciąż tylko gra.

Zobacz też: Top 10 - najlepsze komedie 2016 roku. Które filmy warto obejrzeć?

8. "Berek" (2018), reż. Jeff Tomsic

Znów zabawa w gronie przyjaciół, tym razem jednak jest to berek. Piątka znajomych ze szkoły spotyka się każdego roku, by rozegrać grę w berka... na terenie całego kraju. W końcu termin zabawy zbiega się z weselem jedynego gracza, który dotąd pozostał niepokonany.

Zobacz też: Top 50 - dobre filmy na wieczór