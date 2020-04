Szukacie dobrych filmów opowiadających o nastoletniej miłości? Jeśli tak, trafiliście we właściwe miejsce. Poniżej znajdziecie listę 9 romantycznych filmów dla młodzieży, które naprawdę warto obejrzeć.

Top 9 - filmy romantyczne dla młodzieży. Które warto obejrzeć?

Romantyczne filmy skierowane do nastoletnich odbiorców często ocierają się o tandetę i opierają się na utartym schemacie. Są jednak takie tytuły, którym naprawdę warto poświęcić czas. Oto 9 z nich.

1. "Wyśnione miłości" (2010), reż. Xavier Dolan

Francis i Marie to najlepsi przyjaciele od dziecka. Podczas jednej ze wspólnych imprez poznają ekscentrycznego Nicolasa, w którym oboje szybko się zakochują. Jak rywalizacja o względy chłopaka wpłynie na ich relację?

2. "Charlie" (2012), reż. Stephen Chbosky

Nieśmiały i wyobcowany outsider imieniem Charlie ma ogromne problemy z przystosowaniem się do środowiska i nawiązywaniem relacji z rówieśnikami. Pewnego dnia spotyka jednak parę nastolatków, Sam i Patricka, którzy dostrzegają wyjątkową wrażliwość chłopaka. Trójka szybko się ze sobą zaprzyjaźnia.

3. "Cudowne tu i teraz" (2013), reż. James Ponsoldt

Na pozór sztampowa historia o nastoletniej miłości, zaserwowana jednak w przejmująco autentyczny, wrażliwy sposób. Śledzimy tu losy stereotypowego popularnego ucznia liceum, którego bardziej od planów na przyszłość, interesują alkoholowe libacje. Spotyka na swojej drodze jednak śliczną i ułożoną Aimee, która znacząco wyłamuje się ze stereotypu "typowej miłej dziewczyny z sąsiedztwa". Jak się można domyślić, między nastolatkami rodzi się głębokie uczucie.

4. "Szkoła uczuć" (2002), reż. Adam Shankman

Jedna z najpopularniejszych ekranizacji powieści Nicholasa Sparksa. "Szkoła uczuć" to historia buntowniczego Landona, który w ramach kary za swoje skandaliczne zachowanie musi między innymi spędzać czas z nieśmiałą i odstającą od swoich rówieśników córką miejscowego pastora. Mimo dzielących ich różnic, młodzi zakochują się w sobie. Okazuje się jednak, że dziewczyna skrywa sekret, który na zawsze odmieni życie chłopaka.

5. "Pamiętnik" (2004), reż. Nick Cassavetes

Znów ekranizacja twórczości Nicholasa Sparksa. Tym razem mamy do czynienia z historią staruszka, który czyta chorej na Alzheimera kobiecie historię miłości dwojga młodych ludzi. Jej bohaterami są Allie i Noah - dziewczyna z bogatego domu i biedny pracownik wiejskiego tartaku. Młodzi zakochują się w sobie do szaleństwa, jednak na drodze ich uczuciu stają rodzice dziewczyny.

6. "Love, Rosie" (2014), reż. Christian Ditter

Rosie i Alex to sąsiedzi i najlepsi przyjaciele od dzieciństwa, którzy planują wspólny wyjazd na studia. Jednak niechciana ciąża dziewczyny staje im na drodze. Czym młodym uda się odnaleźć wspólną drogę i zaznać szczęścia?

7. "Zakochana złośnica" (1999), reż. Gil Junger

Nastoletnia Bianca to popularna w szkole dziewczyna i główny obiekt westchnień rówieśników. Ojciec dziewczyny zabrania jej jednak randkowania, dopóki jej starsza siostra nie znajdzie sobie chłopaka. Problem w tym, że introwertyczna Katrina stroni od ludzi, a już zwłaszcza tych płci przeciwnej. Wszystko zmienia się jednak, gdy zbliża się do niejakiego Patricka. Pytanie tylko, czy intencje chłopaka są szczere?

8. "LOL" (2012), reż. Lisa Azuelos

Lola to typowa nastolatka, która przeżywa właśnie swoje pierwsze rozstanie. Ból złamanego serca szybko jednak mija, gdy zbliża się do najlepszego przyjaciela swojego byłego chłopaka. Wywołuje to masę problemów w życiu dziewczyny, która na dokładkę nie potrafi dogadać się z matką.

9. "Trzy metry nad niebem" (2010), reż. reż. Fernando González Molina

Hiszpańska ekranizacja słynnej powieści dla nastolatek autorstwa Federico Moccii. Babi to grzeczna i ułożona dziewczyna z dobrego domu. Dziewczyna stroni od problemów i jest spełnieniem marzeń swoich rodziców, zwłaszcza konserwatywnej matki. Wszystko zmienia się jednak, gdy na jej drodze staje buntowniczy Hache. Jednak, czy miłość wystarczy by znieść zderzenie dwóch tak różnych światów?

Zobacz też: Top 9 - najlepsze seriale młodzieżowe. Które seriale dla nastolatków warto obejrzeć?