Kino familijne to nie tylko bajki (choć głównie właśnie one). Szukacie dobrego filmu dla całej rodziny, który obejrzycie w niedzielne popołudnie? Specjalnie dla was sporządziliśmy listę 9 najlepszych filmów familijnych w dziejach.

Top 9 - najlepsze filmy familijne, które obejrzycie całą rodziną

Które filmy familijne naprawdę warte są waszego czasu? Jakie tytuły rozbawią nawet dorosłych, a jednocześnie zainteresują młodsze pokolenie? A przy okazji nauczą jakichś życiowych mądrości? Oto 9 filmów, które śmiało możecie obejrzeć całą rodziną i nie będziecie żałować.

1. seria "Harry Potter" (2001-2011)

Żaden inny tytuł nie mógł otworzyć tego zestawienia. "Harry Potter" to absolutna klasyka i podstawa, na której wychowało się całe pokolenie. Przygody młodego czarodzieja z blizną na czole nie tylko bawią i pochłaniają nas całkowicie. Stanowią też niewyczerpane źródło wielu życiowych lekcji. I co najważniejsze - niezależnie od tego, ile mamy lat, powrót do Hogwartu zawsze cieszy tak samo.

2. "Coco" (2017), reż. Lee Unkrich, Adrian Molina

Jedna z najpiękniejszych animacji w dziejach świata. I mamy na myśli zarówno warstwę audio-wizualną, jak i fabułę, która niezmiennie bawi i wzrusza do łez. "Coco" to historia młodego chłopca imieniem Miguel, który wychowuje się w rodzinie stroniącej od muzyki. On jednak marzy o pójściu w ślady swojego przodka-idola i zwojowaniu estrady. W wyniku niefortunnego splotu zdarzeń, Miguel ląduje w kolorowej i absolutnie przepięknej Krainie Umarłych, gdzie poznaje sympatycznego oszusta Hectora. Liźnięcie meksykańskiej kultury, fantastyczny klimat, świetna muzyka i poruszająca życiowa lekcja - wszystko to czyni "Coco" jednym z najwspanialszych filmowych przeżyć, jakich doświadczycie w życiu.

3. "Lilo i Stich" (2002), reż. Chris Sanders, Dean DeBlois

"Lilo i Stich" to nie tylko jedna z absolutnie najlepszych bajek w dziejach. To również film idealny dla całej rodziny. Historia małej dziewczynki i jej kosmicznego przyjaciela to zabawna, piękna i wzruszająca opowieść o empatii, wierze w dobro ukryte głęboko w każdym z nas i przede wszystkim - więzach rodzinnych. Bo w końcu "Ohana to znaczy rodzina. A w rodzinie nikogo się nie odtrąca ani nie porzuca".

4. "E.T." (1982), reż. Steven Spielberg

Kultowy film Stevena Spielberga to kolejna opowieść o niezwykłej przyjaźni ziemskiego dziecka z kosmicznym przybyszem. Tym razem głównym bohaterem jest jednak chłopiec o imieniu Elliot, który przygarnia kosmitę przypadkowo pozostawionego na Ziemi. Rodzi się między nimi wyjątkowa więź. "E.T" to klasyka kina science fiction, a przy okazji film w sam raz na popołudniowy sens całą familią.

5. "Krzysiu, gdzie jesteś?" (2018), reż. Marc Forster

Kubusia Puchatka zna i kocha każdy, niezależnie od wieku. Dlatego jednym z najlepszych filmów familijnych jest rzecz jasna jego swoista kontynuacja. Akcja "Krzysiu, gdzie jesteś?" rozgrywa się, gdy Krzyś jest już dorosłym mężczyzną. Gdy znajduje się na życiowym zakręcie, przyjaciele z dzieciństwa opuszczają Stumilowy Las i przybywają do Londynu. W końcu czego się nie robi dla najbliższych?

6. "Paddington" (2014), reż. Paul King

Ciapkowaty i nieco nierozgarnięty Miś Paddington przybywa do Londynu aż z Peru. Zagubiony, poszukujący szczęścia niedźwiadek trafia pod opiekę państwa Brown i na zawsze odmienia ich życie. Jesteśmy pewni, że już sam opis fabuły sprawił, że zrobiło wam się cieplej na serduchu. Niechaj to posłuży jako odpowiednia wizytówka dla tego jakże uroczego filmu.

7. "Bella i Sebastian" (2013), reż. Nicolas Vanier

Film Nicolasa Vaniera stanowi adaptację powieści Cécile Aubry i opowiada o pięknej przyjaźni 6-letniego Sebastiana i bezpańskiego psa o wdzięcznym imieniu Bella. Chłopiec przygarnia włochatego przyjaciela i wspólnie przeżywają liczne przygody. Akcja rozgrywa się na tle II Wojny Światowej.

8. "Stuart Malutki" (1999), reż. Rob Minkoff

Przezabawna i urocza opowieść o państwu Malutkich, którzy pragną adoptować syna. W ośrodku adopcyjnym napotykają jednak na wyjątkowo rozumną myszkę - Stuarta. Postanawiają usynowić jegomościa, co nie do końca podoba się ich domowym zwierzakom. To prowadzi do serii komicznych wydarzeń.

9. "Pan Popper i jego pingwiny" (2011), reż. Mark Waters

Jim Carrey jako biznesmen, który dziedziczy w spadku... sześć pingowinów. Nieloty na zawsze odmieniają jego życie i nie tylko ze względu na fakt, że swój luksusowy apartament zmuszony był przekształcić w arktyczny plac zabaw dla swoich podopiecznych.

