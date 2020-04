Top13: Najlepsze francuskie komedie

Polacy pokochali specyficzny humor Francuzów oraz ich nietypowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Jest bowiem coś niezwykle ciekawego w sposobie, w jaki bohaterowie komedii francuskich radzą sobie ze stawianymi przed nimi problemami. Wybraliśmy dla Was najlepsze produkcje, które włążą uśmiech na Wasze twarze.

TOP 13: Najlepsze komedie francuskie

1. "Jeszcze dalej niż północ" (2008), reż. Danny Boon

Przezabawna komedia, ogrywająca stereotypy między północą, a południem kraju, gdzie nie tylko obowiązują inne zwyczaje, ale także mówi się w innym dialekcie. Niezwykle ciekawy film, który potrafi rozbawić widza nawet najbardziej przyziemnymi, codziennymi scenami. Wspaniała robota. Nie bez powodu obraz był nominowany do Cezara oraz Europejskiej Nagrody Filmowej.

2. "Nietykalni" (2011), reż. Olivier Nakache, Éric Toledano

Sparaliżowany mężczyzna potrzebuje pomocy. Decyduje się zatrudnić nieokrzesanego Drissa w roli swojego pielęgniarza, gdyż podoba mu się jego naturalna energia oraz zwyczajny sposób, w jaki go traktuje. Rozpocznie się przemiła seria humorystycznych zdarzeń, pokazująca, że humor można odnaleźć nawet w najtrudniejszej z sytuacji.

Film okazał się takim sukcesem, że Amerykanie najpierw nominowali go do Złotego Globu, a następnie próbowali stworzyć własny remake. Celowo piszę "próbowali", bo choć film "The Upside" powstał w 2017 roku, Kevin Hart zatrudniony do roli Drissa nie miał nawet ćwierci charyzmy Omara Sy z oryginalnej opowieści, a sama produkcja straciła gdzieś ducha naturalizmu i niewymuszonej swobody.

3. Seria "Żandarm z Saint Tropez" (1964 – 1979)

Słynna seria filmów z niezawodnym Louisem de Funès, przyglądająca się pracownikom żandarmerii wojskowej w małym miasteczku. Z każdym kolejnym filmem bohaterów spotykały coraz bardziej szalone przygody. Dość powiedzieć, że w jednym z nich bohaterowie musieli zmierzyć się z... inwazją Obcych.

4. "Przyjaciel gangstera" (2003), reż. Francis Veber

Intrygująca komedia omyłek, opowiadająca o nietypowym duecie. Budzący respekt gangster trafia do więzienia. W celi poznaje Quentina, drobnego złodziejaszka o długim języku, dobrodusznym nastawieniu i tysiącu pomysłów na minutę. Gdy Ruby postanawia uciec z aresztu, traf chce, że Quentin zabiera się razem z nim. Teraz wspólnie będą musieli ukrywać się przed policją. Film utrzymuje na swoich barkach przede wszystkim wyśmienity duet: Jean Reno i Gerard Depardieu, który we wspaniały sposób ogrywa wzajemną chemię między bohaterami.

5. "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" (2002), reż. Alain Chabat

Najlepsza, najzabawniejsza osłona serii aktorskich filmów z cyklu "Asterix i Obelix", bazujących na serii słynnych komiksów autorstwa René Goscinny'ego i Alberta Uderzo. W drugim filmie cyklu przyglądamy się, jak dwóch słynnych Galów wyrusza do Egiptu, aby nadzorować budowę piramid. Na miejscu okazuje się, że wpadają w przeróżne, przezabawne kłopoty. Francuska produkcja wyśmienicie sprawdziła się w Polsce w szczególności dzięki wybitnemu dubbingowi, bardzo precyzyjnie osadzającemu obraz w charakterystycznych nawiązaniach kulturalnych.

6. "Amelia" (2001), reż. Jean-Pierre Jeunet

Niezwykle urokliwa, pełna wdzięku i subtelnego humoru opowieść o młodej dziewczynie, która pewnego dnia postanawia, że będzie uszczęśliwiać innych ludzi drobnymi gestami. Film w cudowny sposób łączy humor z sentymentalizmem, podkreślając jak ważna w życiu jest życzliwość wobec drugiego człowieka. Film nominowano aż do pięciu Oscarów (w tym za Najlepszy Scenariusz Oryginalny) i zaskarbił sobie wierne grono fanów na całym świecie, których urzekła specyficzna osobowość Amelii Poulain.

7. "Podwójne życie" (2018), reż. Oliver Assayas

Urokliwa komedia omyłek w stylu produkcji, które wielokrotnie tworzył amerykański reżyser i scenarzysta, Woody Allen. Opowieść o pisarzu, który za pomocą książek przerabia sytuacje z własnego życia, ku niewiedzy swoich najbliższych oraz wydawcy, który odrzuca projekt najnowszego manuskryptu, gdyż nie widzi w nim potencjału sprzedażowego. Każdy z bohaterów filmu prowadzi jednak podwójne życie, ukrywając przed najbliższymi ważne elementy z zajęć dnia codziennego. Interesująca mieszanina wątków i sytuacji, która w piękny sposób przeplata losy wszystkich postaci, spinając je kokardą nietypowego humoru.

8. Seria „Taxi” (1998-2018)

Nieposiadający prawa jazdy lękliwy policjant łączy siły z nieokrzesanym taksówkarzem, który uwielbia szybką jazdę i łamanie przepisów. Gdy panowie wpadną na trop grupy niemieckich przestępców, którzy z brawurą rabują kolejne banki, śmiejąc się policji w twarz, nie spoczną póki nie uda im się postawić ich w stan oskarżenia. Zwariowana komedia, bazująca przede wszystkim na humorze wynikającym z odmiennego charakteru bohaterów oraz celowo grająca z utartymi zasadami rozpędzonego kina akcji. Seria doczekała się aż pięciu części oraz amerykańskiego remake'u.

9. "W pionie" (2016), reż. Alain Guiraudie

Przedziwna produkcja filmowa, która ogrywa w sobie wiele gatunków filmowych. Dramat miesza się tu z komedią, a absurdalne sytuacje punktowane są niezwykle realistycznymi, niemal dokumentalnymi momentami. Produkcja o scenarzyście filmowym, który podróżuje po Francji w poszukiwaniu inspiracji do nowego filmu, swoim stylem i klimatem przywodzi obraz "Lobster" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. A choć nie jest to film dla każdego, jeśli tylko kupi się przedstawioną w nim koncepcję, można zatracić się w nim bez reszty.

10. "Jak we śnie" (2016), reż. Michel Gondry

Reżyser głośnego i cenionego "Zakochanego bez pamięci" po raz kolejny przygląda się życiu mężczyzny, który żyje na pograniczu snu i jawy. W codziennych sytuacjach zaczyna dostrzegać wyimaginowane stworzenia, czy postaci, co znacznie nadaje kolorytu jego szarej egzystencji. Wszystko zmienia się, gdy bohater poznaje uroczą Stephanie i próbuje się do niej zbliżyć. Film bawi przede wszystkim nieokiełznaną wyobraźnią bohatera, która w nietypowy sposób komentuje bieżące wydarzenia.

11. "Mordercza opona" (2010), reż. Quentin Dupieux

Filmowy absurd. Opowieść o grupie widzów, którzy na środku pustyni przyglądają się rozgrywającym się nietypowym wydarzeniom. Oto okazuje się bowiem, że stara opona samochodowa, porzucona przy drodze, z niewiadomych przyczyn ożywa i otrzymuje moce telekinetyczne. A następnie wyrusza na krwawą podróż przez amerykańskie pustkowie. Niezwykle ciekawy projekt, który przyciąga nie tylko nietuzinkowym punktem wyjściowym, ale także interesującym spojrzeniem na przyzwyczajenia widzów kinowych.

12. "Za jakie grzechy dobry Boże" (2014), reż. Philippe de Chauveron

Komedia w piękny sposób ogrywająca stereotypy związane z religią oraz uprzedzeniami do osób o odmiennej karnacji, czy wyznaniu. Małżeństwo Claude i Marie odchowało cztery córki w "dobrej katolickiej wierze" i w ten sposób wypuściło je w świat. Co jednak zrobić, gdy młode panny przyprowadzą do domu mężczyzn, przyszłych kandydatów na mężów, którzy pochodzą nie tylko z innych krajów, ale i wyznają inną wiarę? Seria przezabawnych nieporozumień gwarantowana.

13. "RRRrrrr!!!" (2004), reż. Alain Chabat

Absurdalna komedia, osadzona w podrasowanym prehistorycznym świecie. Główna oś fabuły opowiada o walce prymitywnych plemion o dostęp do cudownego szamponu. Historia jest jednak jedynie pretekstem dla serii różnorodnych gagów i anegdotycznych one-linerów, bardzo luźno związanych z właściwą częścią opowieści. Film niosą jednak absurdalne dialogi i specyficzne sytuacje, które w celowy sposób kontrastują przeszłość z teraźniejszością, podkreślając w ten sposób, że pewne rzeczy nie zmieniły się w społeczeństwie od tysiącleci.

Czytaj także: Top 40: Najlepsze komedie wszechczasów.