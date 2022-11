Tragedia podczas produkcji nowego filmu Netflixa. Nie żyje jedna osoba

Smutne wieści z planu nowego filmu Netflixa - jeden z członków ekipy filmowej zmarł podczas powrotu do domu z pracy. Brał udział w wypadku samochodowym.

Netflix - nie żyje członek ekipy filmowej

4 listopada 2022 roku zginął Peter DeToffoli - wieloletni kierowca na planach filmowych, pracujący ostatnio nad nową produkcją Netflix "The Electric State". Jego ciało zostało zidentyfikowane jako ofiara wypadku, który miał miejsce na obrzeżach Atlanty.

Jak podaje Deadline, związek zawodowy kierowców z hrabstwa Clayton potwierdził, że DeToffoli zginął podczas zderzenia, do którego doszło nad ranem w piątek 4 listopada 2022 roku. Mężczyzna należał do organizacji Hollywood’s Teamsters Local 399 i pracował jako kierowca na planach filmowych. DeToffoli zmarł podczas powrotu do domu z pracy.

Z relacji policji wynika, że na drodze Interstate 75 doszło do wypadku ciężarówki, co spowodowało zakłócenie ruchu na trasie. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce odkryli, że SUV DeToffoliego wbił się w tył większego z pojazdów, a mężczyzna zginął na miejscu.

Przedstawiciele platformy Netflix i firmy produkcyjnej AGBO wyrazili ubolewanie nad stratą w oficjalnym oświadczeniu dla Deadline:

"Electric State" stracił w piątek cennego członka ekipy. W imieniu Netflix, AGBO i całej produkcji składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Petera.

Zdjęcia do filmu zostały oczywiście wstrzymane, a pracownicy planu oraz obsada dostali możliwość spotkania z psychologiem.

"The Electric State" to nadchodząca produkcja Anthony'ego i Joe Russo. W rolach głównych wystąpią Millie Bobby Brown i Chris Pratt. Data premiery nie jest znana.