Brakuje wam "Transformers"? "Rise of the Beasts" ma być początkiem nowej trylogii

W kinach za kilkanaście miesięcy pojawi się film "Transformers: Rise of the Beasts", który (jak się teraz dowiadujemy) przy okazji będzie rozpoczęciem nowej trylogii.

Transformers: Rise of the Beasts będzie rozpoczęciem nowej trylogii

Reżyser Steven Caple Jr. potwierdził jakiś czas temu, że zakończono zdjęcia do filmu "Transformers: Rise of the Beasts". Teraz wytwórnia Paramount postanowiła wyjawić, że produkcja nie tylko będzie początkiem nowej trylogii o Autobotach, ale także doczeka się seriali animowanych, które zadebiutują na Nickelodeon jeszcze w 2022 roku.

Wieści nadchodzą ze spotkania studia Paramount z ich inwestorami, a ich oficjalne potwierdzenie otrzymaliśmy na łamach Twittera wytwórni:

Na temat nowego filmu wiemy już całkiem sporo - twórcy postanowili postawić na przeniesienie serii "Transformers" do czasów Beast Wars. Główne role "ludzkie" zagrają Anthony Ramos ("In The Heights", "Hamilton") oraz Dominique Fisher ("Judas and the Black Messiah"), a akcja przeniesie nas do Nowego Jorku z 1994 roku. To wtedy wojna Maximali, Predaconów i Terraconów dotyka po raz pierwszy naszej planety.

Na Ziemi pojawia się wówczas Optimus Prime, który dopiero uczy się tego, jak być liderem. Steven Caple Jr. zapowiadał, że chciałby się przyjrzeć psychologii tej postaci:

Chciałbym się dowiedzieć więcej o Optimusie Prime. Dostać się pod metal i eksplorować, kim jest i czego się uczy podczas pobytu na Ziemi.

Caple Jr. dodał również, że zamierza nieco zamieszać i przedstawić ludziom również różne inne frakcje Transformerów - mowa o Terraconach i Predaconach:

Chcemy rozszerzyć ten świat. Mamy już Autoboty i Deceptikony, ale dodaje do tego Terracony. To nowe zagrożenie dla Optimusa i to coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. Zrobiłem już tak w "Creedzie" z Rockym - trzeba dać trochę nostalgii, ale także dodać sporo rzeczy od siebie. Zobaczymy też Predacony. Te będą nieco bardziej przypominały jaszczurki. Były już w poprzednich filmach, ale tym razem skupimy się na ich logo, ich świecie i dowiemy się, co ich motywuje. Nie będą tylko chcieli przejąć świata - będą mieli lepsze powody.

Produkcja "Transformers: Rise of the Beasts" ma zadebiutować latem 2023 roku.