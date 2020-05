Twórca "Laboratorium Dextera" pracuje nad nową wersją "Popeye'a"

Któż nie słyszał o takich produkcjach animowanych jak "Samuraj Jack", "Laboratorium Dextera" czy "Hotel Transylwania"? Za wszystkimi tymi tytułami stoi jedna osoba - słynny animator Genndy Tartakovsky. Filmowiec od dawna marzy, by tchnąć nowe życie w tak kultową postać, jak Popeye. Istnieje duża szansa, że niedługo marzenie się spełni.

"Popeye" - Genndy Tartakovsky stworzy nową wersję kreskówki

Studio Sony kilka lat temu chciało dać Popeye'owi nowe życie. Marynarz, który zyskuje supersiłę po zjedzeniu szpinaku, wciąż istnieje w popkulturze, ale jedynie jako ikona. Co prawda od 2018 roku powstają nowe odcinki wciąż emitowanego internetowego serialu "Popeye's Island Adventures", ale nie jest tak popularny, jak oryginalna kreskówka z lat 60., nie wspominając już o komiksach.

Z tego powodu w przedsięwzięcie zaangażowano Tartakovsky'ego, który stworzył próbkę nowego "Popeye'a" w 2014 roku. Zdecydowano się nawet wypuścić materiał testowy do sieci.

Mimo że odbiorcy byli zachwyceni uwspółcześnioną wersją "Popeye'a" i liczyli na więcej, pomysł porzucono. A szkoda, bo krótki fragment nie tylko oddaje hołd oryginalnej kresce i absurdalności starych kreskówek, ale też idealnie łączy go z unikalnym stylem animatora. Od tego czasu fani Tartakovsky'ego liczyli, że przygody dzielnego marynarza w jego wykonaniu prędzej czy później trafią na duży bądź mały ekran.

Wygląda na to, że w tunelu widać światełko nadziei. Według Animation Magazine Tartakovsky wrócił z kolejnym podejściem do "Popeye'a". Problem w tym, że twórca musi zacząć pracę od samego początku. Animator dołączył do ekipy nowego studia, które będzie odpowiedzialne za uwspółcześnioną wersję słynnej kreskówki - King Features. Na razie nie wiadomo, w jakim stylu animacji powstanie nowy "Popeye". Być może Tartakovsky podąży tą samą drogą, co podczas współpracy z Sony. Nie wykluczone jednak, że film lub serial może różnić się wizualnie, od tego co zaprezentowano w materiale testowym. Najważniejsze jest jednak to, że twórca jest na tyle zaangażowany w pomysł, że na pewno tym razem zrobi wszystko, by świat ujrzał nowe przygody silnego marynarza.

