Twórca "Legionu Samobójców" zaprezentował usunięte materiały z Jokerem. Ratują tę postać?

Niesławny Joker w wykonaniu Jareda Leto to bodaj największa ofiara licznych cięć i dokrętek, którym poddany został "Legion Samobójców". Film Davida Ayera jest jednym z najgorzej przyjętych tworów wchodzących w skład kinowego uniwersum DC. Reżyser podkreśla jednak, że gdyby widzowie zobaczyli pierwotną wersję filmu, zmieniliby zdanie.

"Legion Samobójców" - Joker w nowym usuniętych materiałach

Na "Legion Samobójców" spadła masa krytyki, odnosząca się w dużej mierze do postaci Księcia Zbrodni. Widzowie absolutnie nie kupili wersji Jokera zaprezentowanej przez wokalistę Thirty Seconds to Mars. Twórca filmu broni jednak bohatera zaznaczając, że pierwotnie miał on znacznie więcej czasu ekranowego. Gdy jego występ ograniczono do minimum, zniknęła większość scen "budujących" tę postać. To znacząco wpłynęło na jej odbiór, a także rozwinięcie wątku Harley Quinn.

Jak wiemy z opowieści Davida Ayera, zanim studio Warner Bros. zarządziło zmiany, "Legion Samobójców" miał być mrocznym, psychologicznym thrillerem. Wątek głównej antagonistki, Enchantress, miał być znacznie bardzie rozbudowany, a Joker miał nawiązać z nią współpracę. Relacja zielonowłosego gangstera z Harley miała mieć również o wiele więcej głębi. W ramach dowodu na istnienie usuniętych scen z udziałem Jokera, reżyser podzielił się materiałami z tzw. "Ayer Cut", czyli jego wersji filmu. Pierwszym z nich jest zdjęcie scenariusza, drugim zaś ujęcie ze sceny, która ostatecznie nie trafiła do filmu.

Po tym, jak zwolennicy reżyserskiej wersji "Ligi sprawiedliwości" autorstwa Zacka Snydera (tzw. "Snyder Cut") dopięli swego i film ukaże się w sieci, powrócił temat "Ayer Cut". Czy zobaczymy kiedyś pierwotną wersję "Legionu Samobójców", a Joker otrzyma szansę na przekonanie nas do siebie? Nigdy nie wiadomo.