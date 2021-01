Twórca Marvela zdradził, kto zastąpi Kapitana Amerykę. Wcale nie chodzi o Falcona

Serial "WandaVision" rozpoczął Fazę Czwartą filmowego uniwersum Marvela. To dopiero początek, bo na widzów czekają kolejne seriale i filmy, w których pojawią się dobrze znani bohaterowie i zupełnie nowe postacie. Wśród nich kryje się moralny spadkobierca Kapitana Ameryki.

Filmy Marvela - kto zastąpi Kapitana Amerykę?

Film "Avengers: Endgame" był swego rodzaju zamknięciem ponad dziesięcioletniej historii tytułowej superdrużyny. Oryginalny skład Avengers już nie powróci. I chociaż pojawiają się nadzieje fanów na ponowne zobaczenie Chrisa Evansa w roli Capa, prawda jest taka, że tarcza trafiła w ręce Falcona i raczej nie zostanie oddana z powrotem Steve'owi Rogersowi.

To, jak Sam Wilson radzi sobie z mianem swojego starego przyjaciela zobaczymy w serialu "Falcon and the Winter Soldier". Zdaniem jednego z legendarnych twórców Marvel Comics następcą Kapitana Ameryki w kwestiach moralności będzie nowy superbohater, który stanowi centralną część jednego z nadchodzących filmów. Mowa o Shang-Chi.

Jim Starlin, współtwórca azjatyckiego herosa był gościem Phase Zero Podcast. W rozmowie twórca stwierdził, że Shang-Chi będzie nowym moralnym centrum superbohaterskiego świata, a więc przejmie rolę, którą do tej pory pełnił Kapitan Ameryka.

Przejście od w sumie zabójcy do bohatera, niezłomna wola i rodzaj religijnej dyscypliny - myślę, że to są trzy elementy, które sprawiają, że Shang-Chi jest bardziej niż jakakolwiek inna postać [podobny do Kapitana Ameryki]. (...) Bo, Shang-Chi, nawet jeśli na początku był zabójcą, był jednocześnie postacią, kierującą się moralnością przynajmniej w taki sposób, [Steve] Englehart i ja go stworzyliśmy i pracowaliśmy nad nim w tym kierunku. I myślę, że większość późniejszych scenarzystów również.

Starlin mówi oczywiście o komiksowym Shang-Chi, chociaż oczywiste jest, że twórcy filmu o mistrzu sztuk walki pójdą podobnym tropem, ponieważ serie Marvel Comics stanowią od zawsze silną inspirację dla całego MCU. Na razie jednak produkcja owiana jest tajemnicą i trudno przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

"Shang-Chi" - kiedy premiera?

Reżyserem filmu jest Destin Daniel Cretton. Za scenariusz odpowiada Daniel Callaham. W rolach głównych wystąpili Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Jiang Nan, Meng'er Zhang, Ronny Chieng, Fala Chen oraz Jiang Len. "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" trafi do kin już 9 lipca 2021 roku.