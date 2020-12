Twórcy "Avengers: Endgame" zrobią kolejną adaptację komiksu. W roli głównej Millie Bobby Brown

Bracia Russo w adaptowaniu komiksów nie mają sobie równych - panowie mają na koncie chociażby 4 filmy dla Marvel Studios (dwa o Kapitanie Ameryce i dwa o Avengers). Do swojego resume dopiszą kolejną produkcję na podstawie powieści graficznej - tym razem wyreżyserują i wyprodukują "Electric State" z Millie Bobby Brown w roli głównej.

Gwiazda "Stranger Things" i "Godzilli 2" zagra nastoletnią dziewczynę żyjącą w alternatywnej przyszłości, która poznaje dziwnego, ale kochanego robota. Ten okazuje się być prezentem od jej zaginionego brata. Razem duet wyrusza w podróż by odnaleźć chłopaka, przeżywając mnóstwo przygód i odkrywając sporą tajemnicę dotyczącą otaczającego ich świata.

Scenarzystami filmu na podstawie książki Simona Stålenhaga są Christopher Markus i Stephen McFeely. Dla fanów MCU są to prawdopodobnie znane nazwiska - panowie napisali bowiem wszystkie trzy części przygód Kapitana Ameryki, a także "Avengers: Infinity War" oraz "Endgame", więc wiedzą dokładnie jak współpracować z braćmi Russo.

Producentami "Electric State" są również Andy i Barbara Muschietti, którzy pracowali przy dwóch częściach "Tego", a teraz przygotowują film o Flashu z Ezrą Millerem w roli głównej. Anthony i Joe Russo zareagowali na oficjalne potwierdzenie filmu w oświadczeniu prasowym udostępnionym przez Universal Studios. Przy okazji lekko dogryźli Warner Bros. i ich decyzji o pokazywaniu filmów na HBO Max:

Jesteśmy podekscytowani, że możemy pracować z Universal, które zobowiązało się do pokazania filmu "Electric State" w kinach. To niesamowite dla nas, jako filmowców, ale także dla fanów, którzy nadal chcą oglądać filmy w kinach. To również pozytywny znak dla naszego społeczeństwa - powoli zaczynają być dostępne szczepionki, co pozwoli na powrót kin do pełni zdrowia.