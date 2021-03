Chociaż Tadeusz Kościuszko jest bohaterem nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, do tej pory nie powstał film, opowiadający o jego heroicznym życiu. Już niedługo polscy twórcy to nadrobią. Ruszają prace nad wysokobudżetową produkcją, w której zobaczymy kulisy powstania wielkopolskiego 1794 roku.

"Scarborn" - Tadeusz Kościuszko i Jean Lapierre doczekają się filmu

Polskie filmy historyczne mają swoje wzloty i upadki, ale do tej pory w naszym kraju nie powstała żadna produkcja pokroju "Szeregowca Ryana", czy "1917".

Jest szansa, że niebawem się to zmieni. Jak podaje Variety, reżyser Paweł Maślona odpowiedzialny między innymi za nieszablonową na polskie standardy komedię "Atak paniki", połączył siły z Leszkiem Bodzakiem i Anetą Hickinbotham z firmy produkcyjnej Aurum Film, która stoi za międzynarodowym sukcesem nominowanego do Oscara "Bożego ciała". Wspólnie powołają do życia film zatytułowany "Scarborn", który będzie spektakularną kinową produkcją na miarę zagranicznych dzieł tego typu.

Scenariuszem "Scarborn" zajmie się Michał A. Zieliński. Część kosztów produkcji pokryje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Resztę środków Aurum chce pozyskać, podejmując współpracę z międzynarodowymi koproducentami. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w roku 2022. Fabuła skupi się na Tadeuszu Kościuszce, który postanawia wrócić z USA do Polski, by walczyć z zaborcą. Nie wraca jednak sam. Towarzyszu mu jego kompan - Jean Lapierre zwany również Domingo - czarnoskóry mężczyzna, którego rola do końca nie jest znana. Trudno powiedzieć, czy był kucharzem, kamerdynerem, ordynansem czy adiutantem Kościuszki. Jedno jest pewne - mężczyźni byli wielkimi przyjaciółmi.

Obaj walczyli z Imperium Rosyjskim i Prusami w 1794 roku w trakcie tak zwanej insurekcji kościuszkowskiej. Powstanie, które początkowo odnosiło sukcesy, w końcu upadło podczas słynnej bitwie pod Maciejowicami, której Kościuszko został ranny i wzięty do niewoli. Po upadku zrywu Austria, Prusy i Rosja dokonały 1795 III rozbioru Polski.

"Scarborn" - kiedy premiera?

Na razie na temat produkcji wiadomo bardzo nie wiele. Nie zaplanowano jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia zdjęć, ani nie obsadzono aktorów, którzy wcielą się w głównych bohaterów. Jedno jest jednak pewne. Aurum planuje ekspansję polskiej kinematografii na rynek amerykański. I historia o Tadeuszu Kościuszce ma szansę te plany spełnić. Obecnie Aurum pracuje nad nowym filmem Jana Komasy - "Słońca blask".