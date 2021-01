Twórcy "Gry o tron" w służbie ekologii. Zekranizują dla Netflix książkę nagrodzoną Pulitzerem

Duet w składzie David Benioff i D.B. Weiss w 2019 roku pożegnał się z HBO, by podpisać lukratywny kontrakt z konkurencją. Odkąd twórcy "Gry o tron" przenieśli swoje utalentowane umysły do Netfliksa, ogłoszono już kilka projektów, które mają zrealizować dla serwisu. Kolejnym jest ekranizacja powieści "The Overstory" autorstwa Richarda Powersa, za którą otrzymał m.in. Pulitzera w kategorii "fikcja" w 2019 roku.

Twórcy "Gry o tron" przeciw niszczeniu lasów. O czym jest "The Overstory"?

"The Overstory" to najnowsza z powieści Richarda Powersa, zdobywcy licznych nagród (MacArthur Fellowship, National Book Award), który w swoich poprzednich książkach wykazywał przede wszystkim zainteresowanie rozwojem nauki i techniki. Dziełem "The Overstory" postanowił natomiast (dosłownie) sięgnąć do korzeni, snując opowieść o ludziach, których życie splata się z drzewami i zmienia pod ich wpływem. Nawiązują z nimi więź i przyrzekają je chronić.

"The Overstory" zostało okrzyknięte peanem na cześć przyrody, pełnym pasji dziełem ekologicznego aktywizmu i oporu wobec niszczenia lasów. Od korzeni po koronę i z powrotem do nasion, powieść Powersa rozwija się w koncentryczne kręgi powiązanych ze sobą baśni - od czasów wojny secesyjnej po koniec XX wieku. Autor przypomina, że tuż obok istnieje świat - rozległy, powolny, połączony, zaradny, niesamowicie pomysłowy i... prawie niewidoczny dla nas. "The Overstory" to historia garstki ludzi, którzy uczą się, jak patrzeć na ten świat i którzy są wciągnięci w jego postępującą katastrofę.

Jury przyznające Nagrodę Pulitzera doceniło książkę za "genialnie skonstruowaną narrację, rozgałęziającą się i tworzącą sklepienie jak drzewa u podstaw opowieści, które są zadziwiającym i spójnym odbiciem ludzi żyjących wśród nich". W 2019 roku Wydawnictwo W.A.B. ogłosiło, że "The Overstory" ukaże się w polskim przekładzie.

Nadchodzące projekty Benioffa i Weissa na Netflix

Informację o ekranizacji "The Overstory" realizowanej przez Davida Benioffa i D.B. Weissa na zlecenie Netflix przekazał portal Collider. Póki co projekt jest na etapie wstępnym przygotowań i nie wiadomo jeszcze, czy twórcy "Gry o tron" postawią na serial, antologię czy film. Pewne jest natomiast to, że zanim obejrzymy adaptację powieści Powersa, na Netflix trafi produkcja "Metal Lords", w której Benioff i Weiss opowiedzą o licealistach rozpoczynających swoją przygodę z muzyką heavy metalową.