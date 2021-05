Twórcy "Jokera" nadal pracują nad kontynuacją filmu z Joaquinem Phoenixem. O czym mógłby opowiadać?

Joker - powstanie kontynuacja? Podobno trwają prace nad kolejną odsłoną

Jeśli jakimś cudem nie wiedzieliście, to w 2019 roku kina zdominował "Joker", który przy stosunkowo niskim budżecie (jak na kino "superbohaterskie") zarobił ponad miliard dolarów, a Joaquinowi Phoenixowi przyniósł nareszcie wymarzonego Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. Niedługo po debiucie obrazu Phoenix i Todd Philips (reżyser i scenarzysta) mówili, że raczej nie zamierzają stworzyć kontynuacji.

Od tego czasu jednak sporo się zmieniło, a studio Warner Bros. podobno ma ogromną chrapkę na to, by w przyszłości rozwinąć serię. Według The Hollywood Reporter, potencjalna kontynuacja nadal jest w fazie "wczesnego rozwoju".

Jak czytamy w raporcie THR, nadchodzący "The Flash" ma być produkcją, która raz na zawsze połączy ze sobą wszystkie dotychczasowe filmy DC, wprowadzając wiele równoległych światów przedstawionych i jednocześnie narysuje wyraźne linie między "główną osią czasu" i "światami pozostałymi". To ma pozwolić na to, by każdy kolejny film spod znaku Detective Comics był jednocześnie połączony z uniwersum DC, a także stanowił oddzielną, zamkniętą całość.

Cytując:

Na razie każdy film i serial, oprócz "Batmana", "Gotham PD" i "Jokera" oraz jego planowanego sequela, będzie należał do tego samego uniwersum filmowego.

Krótko mówiąc mamy teraz świat "głównego DC" do którego należą "Człowiek ze stali", "Batman v Superman", "Liga Sprawiedliwości", "Harley Quinn and the Birds of Prey", oryginalny "Suicide Squad" i solowe przygody Aquamana, Shazama oraz Wonder Woman. Niedługo do tego świata dołączą też "The Suicide Squad" Jamesa Gunna, "Black Adam", "Shazam!: Fury of the Gods" oraz kontynuacje filmów "Aquaman" i "Wonder Woman 84".

"Joker" i jego "spodziewany sequel" są natomiast oddzielnym tworem. Na razie trudno jest stwierdzić, czy Warner postanowi połączyć postać Phoenixa ze swoim szerszym uniwersum, ale trudno sobie wyobrazić, by aktor był zainteresowany występem w blockbusterach o superherosach. Chyba, że perspektywa pracy z Robertem Pattinsonem i Mattem Reevesem w kontynuacji "The Batman" będzie dla niego zbyt kusząca by ją odrzucić.

Zresztą już teraz wiemy, że nadchodzący "The Batman" będzie rozgrywał się w świecie Earth-2. Czyżby "Joker" i "The Batman" mieliby być w ten sposób połączeni? Miejmy nadzieję, że tak.