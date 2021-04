Twórcy League of Legends chcą przygotować własne filmowe uniwersum na wzór Marvela

Riot Games podobno pracuje nad filmowym uniwersum League of Legends. Twórcy chcą osiągnąć sukces podobny do Marvela.

Riot Games chce stworzyć filmowe uniwersum League of Legends

Jak podaje Dexerto, Riot Games planuje stworzyć filmowe uniwersum League of Legends, które ma wyglądać mniej więcej jak to, które stworzyło Marvel Studios. Co warto zauważyć - ich produkcje mają być podobno aktorskimi filmami pełnometrażowymi.

Według portalu, Riot Games poszukuje podobno Szefa oddziału filmów aktorskich, aby "pomógł stworzyć strategię dla tworzenia produkcji aktorskich Riot Games". Inną pozycją jest natomiast Szef telewizyjnego oddziału, który miałby "stworzyć serial aktorski dla Riot Entertainment".

Obydwie osoby miałyby być odpowiedzialne za współpracę ze scenarzystami, artystami i reżyserami, a także za zarządzanie wszystkimi zatwierdzonymi projektami (ocenianie scenariuszy, wysłuchiwanie pitchów i pilnowanie, że wszystko idzie zgodnie z planem).

Filmowe uniwersum Marvela jest najlepiej zarabiającą franczyzą filmową w historii, przynosząc ponad 22 miliardy przychodów dla Disneya. Średnio każdy film w serii przynosił 980 milionów dolarów przychodu z box-office (średnią mocno zawyżyły filmy pokroju "Avengers: Endgame" i "Infinity War").

League of Legends to natomiast darmowa gra multiplayer w drużynach od 2 do 5 osób. Średnio ma ponad 115 milionów graczy, więc jesteśmy pewni, że spora część z nich byłaby zainteresowana zobaczeniem filmów na podstawie popularnej gry.