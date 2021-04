Twórcy Mortal Kombat i Injustice tworzą grę o bohaterach Marvela? Zaskakujące wieści

Twórcy Mortal Kombat stworzą bijatykę dla Marvela?

NetherRealm Studios - czyli studio odpowiedzialne za serie Mortal Kombat i Injustice - podobno pracuje już nad nową grą dla Marvela. Produkcja miałaby oczywiście być bijatyką, co oznacza, że to pierwsza gra tego rodzaju o herosach z Domu Pomysłów od czasu Marvel vs. Capcom: Infinite z 2017 roku. To bardzo niespodziewane informacje, zwłaszcza, że wszyscy przypuszczali, iż NetherRealm pracuje obecnie nad Injustice 3, czyli bijatyką o bohaterach DC.

Jak podaje jednak Daniel Richtman (znany insider, który m.in. zapowiedział grę z otwartym światem z serii Harry Potter - niedługo potem widzieliśmy Hogwart's Legacy), NetherRealm mogło zrezygnować z nowego Injustice na rzecz produkcji Marvela.

Według reportera, gra ma być już w produkcji i zmierza na konsole nowej generacji. Spodziewamy, że pojawi się też na pecety, aczkolwiek wygląda na to, że właściciele PS4 i Xboksów One będą musieli się obejść smakiem.

Istnieje ogromna możliwość, że NetherRealm dopiero zaczęło prace nad produkcją Marvela i pierwsze na półkach sklepowych pojawi się jednak Injustice 3. Kto wie, może dzięki temu doczekamy się pełnoprawnej bijatyki Marvel vs. DC od twórców Mortal Kombat. To byłoby coś pięknego.

Na razie ani Marvel, ani WB Games, ani nawet NetherRealm Studios nie skomentowali sprawy i doniesień Richtmana. Trudno w nie uwierzyć, ale reporter słynie z tego, że korzysta z dobrych źródeł. Mamy nadzieję, że podobnie było również i teraz.