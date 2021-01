Twórczyni "Lovecraft Country" odpowie za drugą część "Tomb Raider"

Chociaż seria gier Tomb Raider istnieje od 25 lat, do tej pory doczekała się tylko trzech filmów o Larze Croft - dylogii z Angeliną Jolie w roli głównej i nowej wersji, w której wystąpiła Alicia Vikander. Niebawem aktorka powróci do roli słynnej archeolożki w kontynuacji "Tomb Raider" z 2018 roku. Za produkcję odpowie Misha Green.

"Tomb Raider 2" - scenarzystka "Lovecraft Country" stworzy sequel

Pierwsze filmy o Larze Croft nie należą do zbyt udanych. Seria gier z biegiem lat straciła na popularności, więc zainteresowanie Hollywood kolejnymi przygodami bohaterki znacznie spadło. Ale badaczka powróciła po latach w odświeżonej wersji cyfrowych przygód, co spowodowało ponowne zainteresowanie bohaterką ze strony filmowców. I tak powstał reboot z Alicią Vikander w roli głównej.

Od premiery produkcji miną niebawem trzy lata i chociaż wielu kinomanów mogło zapomnieć o "Tomb Raider" z 2018 roku, twórcy wciąż mają w planach sequel filmu. Jak podaje Deadline studio MGM znalazło nową twórczynię, która odpowie za drugą część przygód Lary Croft. Została nią Misha Green znana między innymi dzięki serialowi HBO "Lovecraft Country", znanemu w Polsce jako "Kraina Lovecrafta".

Green odpowie za scenariusz i reżyserię filmu. Będzie to jej reżyserski debiut. Wcześniej pracowała między innymi przy dramacie historycznym "Underground". Green jest również zaangażowana w przyszłe przedsięwzięcia - "Cleopatra Jones" dla Warner Bros. i "The Mother" dla platformy Netflix. Producentem "Tomb Raider 2" są Graham King z ramienia firmy GK Films oraz Elizabeth Campion z The Cantillon Company.

"Tomb Raider 2" - kiedy premiera?

Reżyserem pierwszej części z 2018 roku był Roar Uthaug. Film został oparty na growym reboocie serii stworzonym przez Square Enix i Crystal Dynamics. Początkowo za sequel miał odpowiadać Ben Wheatley. Z powodu pandemii koronawirusa produkcja "Tomb Raider 2" została opóźniona, a plany dotyczące filmy zmienione. Według plotek fabuła ma opierać się na grze Shadow of the Tomb Raider. W roli głównej powróci Alicia Vikander. Na razie nie zdradzono, kiedy produkcja trafi na ekrany kin.