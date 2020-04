Transmisja z nawiedzonego domu

W dniach 9-16 maja ekipa filmowa kanału The Dark Zone Network na YouTube ustawi kamery w nawiedzonym domu, który zainspirował twórców popularnej serii horrorów „Obecność”. Obecnie mieszka tam rodzina Heinzen, która zgodziła się stać się częścią niezwykłego internetowego eksperymentu.

W budynku pojawi się cała seria kamer, dzięki czemu twórcy projektu zapowiadają „całkowicie immersyjne przeżycie”.

Transmisja z nawiedzonego domu - zwiastun wydarzenia

Wydarzenie promowane jest specjalną wideo-zapowiedzią, którą można obejrzeć poniżej:

Warto zaznaczyć, że pomysł na prowadzenie transmisji z nawiedzonego domu był pomysłem, który zaimplementowano już w kontynuacji horroru „Halloween”. W filmie „Halloween – „, grupa śmiałków uzbrojonych w kamery decydowała się wejść do domu mordercy, Michaela Myersa. Należy pamiętać, że nie skończyło się to dla nich zbyt dobrze.

Dodatkowe atrakcje

Poza samą transmisją przez 24 godziny na dobę, planowane są także dodatkowe atrakcje. Wśród nich: seanse okultystyczne, sesje z użyciem planszy Ouija, paranormalne śledztwa oraz przybycie specjalnych gości, którzy opowiedzą o najstraszniejszych przeżyciach wewnątrz nawiedzonego domu.

Jest tylko pewien haczyk.

Dostęp do transmisji z wydarzenia będzie płatny. Za 24-godzinny dostęp zapłacimy 4,99 dolarów. Za cały, siedmiodniowy dostęp do specjalnego kanału The Dark Zone Network zapłacimy zaś 19,99 dolarów. Jest jednak plus. Większość środków zostanie przekazane na rzecz organizacji charytatywnych, związanych z walką z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Planowany jest także darmowy dostęp na początku transmisji, tzn. w piątek 8 maja od 20.00 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o 2.00 w nocy polskiego czasu.

Czytaj także: Zobacz najgorsze filmy świata online! Ciekawa akcja kina Muranów.