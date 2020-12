"Tyler Rake: Ocalenie" ma w sobie wszystko, czego potrzeba, by stworzyć prawdziwy filmowy hit. Chrisa Hemswortha w głównej roli, spektakularne sceny akcji, sprawnych twórców i doskonałe zaplecze w postaci giganta streamingowego. Nie dziwi więc, że "Tylera Rake'a" w zaledwie tydzień od premiery obejrzało ponad 90 milionów widzów, czyniąc z niego najchętniej oglądany film Netfliksa i jeden z najpopularniejszych filmów 2020 roku. W świetle powyższych faktów, nie zaskakuje także to, że bracia Russo odpowiadający za sukces dwóch finałowych części "Avengers", postanowili wykorzystać zainteresowanie "Tylerem Rakem" i zbudować wokół niego całe filmowe uniwersum.

"Tyler Rake: Ocalenie" ("Extraction") zadebiutował na Netfliksie w kwietniu 2020. Jego olbrzymia popularność sprawiła, że już miesiąc później bracia Russo zapowiedzieli kolejną część filmu. Nie zdradzili jednak zbyt wielu szczegółów projektu. Joe Russo w ostatniej rozmowie z portalem Collider nadal pozostał tajemniczy, jeśli chodzi o treść sequela (lub prequela). Opowiedział natomiast o przyszłości serii, która ma składać się nie z dwóch, lecz kilku (a może i kilkunastu) filmów. Jak wyjawił, twórcy planują stworzyć całą franczyzę związaną z najemnikiem granym przez Chrisa Hemswortha.

Wciąż nie zamierzam nic potwierdzać, ponieważ uważam, że jest ciekawiej, kiedy ludzie są zaskakiwani, ale powiem tyle: pracujemy nad stworzeniem filmowego uniwersum, które potencjalnie mogłoby śledzić losy postaci z pierwszego filmu lub zupełnie nowych postaci, a także pokazywać interakcje między bohaterami z przeszłości. Więc jeżeli interesuje Was bohater grany przez Davida Harboura, bardzo możliwe, że zobaczycie go w jakimś przyszłym filmie z serii "Tyler Rake".

Wielu fanów produkcji było zachwyconych chemią między Chrisem Hemsworthem a Davidem Harbourem, którą dało się wyczuć podczas oglądania "Tylera Rake'a". Dlatego też pomysł, by zgłębić ich wspólną przeszłość, wydaje się doskonały. Czy właśnie na tym wątku skupi się 2. część serii? Trudno powiedzieć. Pewne jest tylko to, że nie powinniśmy spodziewać się klasycznego sequela. Jak zapowiedział Joe Russo:

Staramy się znaleźć bardziej interesujące sposoby na opowiedzenie tych historii, krzyżowanie ich. Jesteśmy wielkimi fanami wyznaczania nowych ścieżek w narracji. Czy możemy jednocześnie posuwać się do przodu i do tyłu? Czy rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, mogą wpływać na teraźniejszość? Jakie są nowe sposoby na opowiedzenie tych historii? I czy możemy spojrzeć na nie z innej perspektywy? Każdy antagonista jest protagonistą w swojej własnej opowieści, więc czy spojrzymy na nią z jego perspektywy? Jak odbiera świat? Co czyni go zrozumiałym? Myślę, że ważnym elementem uniwersum "Tylera Rake'a" jest to, że jest globalną franczyzą opowiadającą globalne historie, dlatego chciałbym wprowadzić do tych filmów różnorodny punkt widzenia.