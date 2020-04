USA z nierozsądną decyzją - zamierza otworzyć kina pod koniec kwietnia

Jak podaje Variety, krąg zainteresowanych wierzy, że powrót kin nie będzie jednak taki łatwy. Sieci AMC Theaters, Regal Cinemas, czy Cinemark straciły większość pracowników, a wiele placówek na terenie USA zamknęło lub zawiesiło działalność przez panującą pandemię. Według branżowych znawców, zatrudnienie nowych osób i odpowiednie przygotowanie środków bezpieczeństwa zajmie zdecydowanie dłużej, niż tydzień wyznaczony przez gubernatora Kempa.

Kina w USA ponownie otwarte?

Zapowiedź gubernatora Georgii zgadza się oczywiście z obietnicą prezydenta Trumpa, który chce wdrożyć w życie pierwszą fazę "ponownego otwarcia Ameryki". Firmy będą musiały jednak przestrzegać odpowiednich zasad dot. wielkości zgromadzeń i utrzymania bezpieczeństwa. Pracownicy mają również przejść obowiązkowe badania. W dużym skrócie - sytuacja przypomina tą, którą mamy w Polsce. Tylko w USA zginęło 110 razy więcej osób.

Ale nawet jeżeli pracownicy będą zdrowi i szybko powrócą na swoje stanowiska, to właściciele kwestionują bezpieczeństwo ich biznesu. W końcu jeżeli ktoś z uczestników pokazu filmu zarazi się COVID-19 w kinie, to niewątpliwie pozwie daną placówkę. I tu pojawia się kwestia - czy winny będzie właściciel, czy zarząd stanowy, który pozwolił właścicielowi na otwarcie kina w trakcie pandemii.

Oczywiście innym powodem wstrzymania się z otwarciem kin jest również fakt, że nie ma w ogóle nowych filmów. Najbliższe planowane premiery odbędą się dopiero w czerwcu - wówczas ma zadebiutować komedia "The King of Staten Island". W lipcu ma się pojawić "Tenet" Christophera Nolana i przełożona "Mulan" Disneya, a w sierpniu Warner Bros. chce pokazać "Wonder Woman 1984". To oznacza, że właściciele musieliby pokazywać starsze filmy ze swoich bibliotek oraz produkcje z kina niezależnego.

Jako część procesu, biznesy wciąż będą musiały przestrzegać też zasad dot. publicznych zgromadzeń - na salach kinowych nie mogłoby przebywać jednocześnie więcej, niż 10 osób. Jeżeli to nie zostałoby zniesione, to otwieranie kin byłoby po prostu kompletnie nieopłacalne dla właścicieli.