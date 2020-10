Ukochana Thora będzie miała raka? Natalie Portman zdradziła wątki fabularne nowego filmu Marvela

Na ten film czekają nie tylko miłośnicy produkcji Marvela, ale również fani Taiki Waititiego i Natalie Portman. Mowa oczywiście o czwartej odsłonie przygód komiksowego Thora. Wcielająca się w Jane Foster gwiazda zapowiedziała, czego fani mogą spodziewać się po nadchodzącym tytule.

"Thor 4" - Jane Foster będzie miała raka

Kiedy podczas San Diego Comic Con 2019 ogłoszono, że Natalie Portman powróci do serii o Thorze i do tego zajmie jego miejsce, fani nie kryli zaskoczenia i radości. Nowy film Taiki Waititiego będzie się odnosił do uznanego przez czytelników Marvel Comics runu Jasona Aarona z 2014 roku, kiedy wprowadzono kobiecą Thor. Okazuje się, że ten komiks zainspirował twórców nie tylko do zmiany płci gromowładnego bóstwa. Pojawi się też pewien wątek tragiczny.

Czytelnicy runu Aarona z pewnością się tego domyślali. Teraz potwierdziła to sama Portman. Aktorka w rozmowie z Yahoo! zapowiedziała, że "Thor: Love and Thunder" będzie swego rodzaju adaptacją "Mighty Thor". Oznacza to, że główna bohaterka będzie zmagać się z nowotworem.

" film jest oparty na powieści graficznej "Mighty Thor". [JANE] przejdzie przez terapię leczenia raka, a z drugiej strony pojawi się wątek superbohaterski. (...) Nie mogę wiele więcej powiedzieć. Jestem naprawdę podekscytowana. Zaczynam trenować, żeby nabrać mięśni. "

Portman cieszy się ze swojej roli, bo dzięki niej grono superbohaterek znowu się powiększy. Jeszcze do niedawna jedyną superheroiną MCU była Black Widow. Na szczęście z roku na rok, liczba postaci kobiecych rośnie.

W komiksie "Mighty Thor" u Jane Foster wykryto raka piersi. Przeszła konwencjonalną terapię nowotworową, ale szanse na jej wyzdrowienie były niewielkie. Kiedy Thor stracił władzę nad pozostawionym na Księżycu Mjolnirem, Jane słyszała telepatyczne nawoływanie magicznej broni. Dzięki Heimdallowi dostała się na satelitę i sięgnęła po Mjolnira.

W ten sposób zyskała moce Thora i zastąpiła Odinsona w nordyckim panteonie. Jako Thor choroba nie była dla niej groźna. Powrót do śmiertelnej powłoki mógł jednak zakończyć się śmiercią Foster. Przez jakiś czas walczyła jako bogini piorunów u boku nowej wersji Avengers. W końcu młot wrócił do Odinsona, a Jane została jedną z walkirii.

"Thor 4" - kiedy premiera?

Jak będą wyglądały losy filmowej Jane Foster. Tego dowiemy się dopiero za jakiś czas. Produkcja "Thor: Love and Thunder" rusza niebawem. W filmie oprócz Portman powrócą również Chris Hemsworth oraz Tessa Thompson. Premiera czwartej części "Thora" została zaplanowana na 11 lutego 2022 roku.

