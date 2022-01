"Uncharted" - Tom Holland błyszczy jako Nathan Drake w scenie akcji z filmu [WIDEO]

Uncharted - zobaczcie długi fragment nadchodzącego filmu

Filmy przygodowe nie mają ostatnio zbyt dużo do powiedzenia w box-office, ale zmienić to może nadchodzący film "Uncharted". Produkcja inspirowana grami wideo o tym samym tytule powstawała przez kilka lat, zmieniała reżyserów jak rękawiczki, a w międzyczasie zmienił się też odtwórca głównego bohatera - Marka Wahlberga w roli Nathana Drake'a zastąpił Tom Holland, zaś sam Marky Mark wcieli się w Sully'ego.

W sieci pojawił się pierwszy oficjalny klip z filmu "Uncharted", który przedstawia nam scenę akcji rodem z 3. odsłony serii - Nate i Sully są w samolocie, z którego nagle wylatuje cargo. Na pokładzie zaczyna się strzelanina, wszędzie jest zamieszanie, a my jesteśmy wrzuceni w sam środek akcji. Zobaczcie materiał poniżej:

Oglądaj

Wiemy, że produkcja będzie opowiadała o czasach sprzed gier na PlayStation i pokaże nam początki współpracy między Nathanem i Sullym.

Holland kilka miesięcy temu opowiedział, kiedy nagrywał prostą scenę wchodzenia do budynku do "Spider-Man: No Way Home", gdy nagle na stronę poprosiła go producent Amy Pascal. Ta zapytała go, czemu nagle "zaczął chodzić jak pewny siebie mężczyzna". Gwiazdor stwierdził, że jego systemu nie opuścił jeszcze Nate:

Nagrywałem scenę do "Spider-Mana 3" - nic trudnego, po prostu wchodziłem do budynku... I nagle podchodzi do mnie Amy Pascal i pyta się: "Dlaczego ty chodzisz jak pewny siebie facet? Powinieneś iść jak dzieciak". Obejrzałem powtórkę i widzę, że faktycznie, idę jak pewny siebie i charyzmatyczny facet. Po chwili odezwał się Jon Watts (reżyser filmu Spidey'ego), który uspokoił Pascal: "Spokojnie, to tylko Nathan Drake. Weźmiemy Toma w obroty i odzyskamy Petera Parkera".

Reżyserem obrazu został w końcu Ruben Fleischer, który dokończył produkcję, zatrudniając do obsady Sophię Taylor Ali, Antonio Banderasa oraz Tati Gabrielle. Gotowy film "Uncharted" zostanie zaprezentowany w kinach 18 lutego 2022 roku.