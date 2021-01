"Uncharted" i "The Last of Us" to dopiero początek. Sony planuje więcej filmowych adaptacji gier

Szef PlayStation Jim Ryan zapowiedział, że nadchodzące "Uncharted" i "The Last of Us" będą dopiero początkiem produkcji na podstawie gier Sony. Szykujmy się na mnóstwo seriali i filmów bazujących na dziełach przeznaczonych na konsole Sony.

Uncharted dopiero początkiem - Sony przygotuje więcej adaptacji gier

Sony bierze udział w internetowych targach CES 2021. Z tej okazji szef Sony Interactive Entertainment Jim Ryan przygotował wideo, które skupiało się głównie na PlayStation 5 oraz całej marce PlayStation. Prezes firmy zapowiedział, że film "Uncharted" i serial "The Last of Us" na HBO są "dopiero początkiem" dla ofensywy Sony na rynku filmów i seriali.

Pod koniec 2020 roku Sony powiedziało wprost, że obecnie w produkcji mają łącznie 10 filmów i seriali (zapowiedzianych i niezapowiedzianych), więc słowa Ryana raczej nie są jakąś wielką niespodzianką - miło po prostu wiedzieć, że Sony wciąż pracuje nad "legitymowaniem" gier wideo:

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że przenosimy jedne z najlepszych marek z PlayStation na nowe terytoria, takie jak filmy i seriale. Jeszcze w tym roku zobaczycie film "Uncharted" z Tomem Hollandem na podstawie naszej ikonicznej serii przygodowych gier akcji, a niedługo także "The Last of Us", czyli ciężką, emocjonalną podróż, która zadebiutuje na HBO. To jest tylko początek naszej ekspansji na nowe rynki i do szerszej publiczności. Sony jest kreatywną marką rozrywkową, a rozrywka nigdy nie miała dla świata takiego znaczenia, jak teraz.

Film "Uncharted" ma zadebiutować w kinach już 16 lipca 2021 roku. Główną rolę zagra Tom Holland (Nathan Drake), a na ekranie będą mu towarzyszyli Mark Wahlberg w roli Victora "Sully'ego" Sullivana oraz Antonio Banderas, który zagra nienazwanego dotąd przeciwnika Drake'a i Sully'ego. W produkcji pojawią się też m.in. Sophia Ali oraz Tati Gabrielle. Wyreżyseruje go Ruben Fleischer ("Venom").

Jeśli chodzi natomiast o "The Last of Us", to serial przygotują Craig Mazin (twórca popularnego "Czarnobyla") oraz Neil Druckmann, scenarzysta i reżyser obydwóch części gry. Produkcja ma być pierwszym dziełem PlayStation Productions, czyli firmy mającej na celu tworzyć kontent telewizyjny związany z grami na konsole japońskiego giganta. Niestety, na razie nie znamy ani daty premiery, ani obsady "TLOU".