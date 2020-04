"Szybcy i Wściekli" w wersji Lego? The Lego Group podpisało właśnie kontrakt z Universalem

Amerykański portal Deadline jako pierwszy ogłosił, że duńska firma rozpoczęła właśnie współpracę z wytwórnią Universal.

Uniwersum filmowe Lego – co dalej?

Wydarzyło się to dlatego, że jeden z planowanych przez współpracującą dotychczas z Lego wytwórnią Warner Bros, filmów z serii nie doszedł do skutku. Tym samym prawa do marki zostały uwolnione i rozpoczęła się walka o dostęp do praw autorskich marki. Warner Bros zarobił na współpracy z Lego ponad miliard dolarów, produkując w latach 2014-2019 cztery pełnometrażowe filmy kinowe.

Walkę o prawa wygrała wytwórnia Universal, która od teraz będzie producentem filmów z serii Lego. W skrócie oznacza to, że Universal posiada od teraz prawa do wszystkich oryginalnych postaci, które pojawiły się w obu częściach „Lego Przygody”, ale nie posiada już praw do katalogu słynnych postaci z wytwórni Warner Bros. Wszystko wskazuje więc na to, że nie dane nam już będzie zobaczyć Lego Batmana w nowych odsłonach serii.

W jego miejsce mogą pojawić się natomiast bohaterowie „Jurassic Park”, „Powrotu do przyszłości”, a nawet wszystkich filmów z serii „Szybcy i wściekli”. Kontrakt został podpisany na pięć lat.

Na razie nieznane są dokładne plany obu firm, ale na pewno w niedalekiej przyszłości poznamy pierwsze ekscytujące szczegóły. Przedstawiciele obu firm są bowiem niezwykle podekscytowani na możliwość rozpoczęcia nowej, obiecującej współpracy, która może przynieść wymierne korzyści każdej ze stron.

