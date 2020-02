"Venom 2" - pierwsze nagrania z planu filmu. Przedstawiają złoczyńcę Carnage'a

Złoczyńca grany przez Woody'ego Harrelsona został przedstawiony w scenie po napisach końcowych z pierwszej części "Venoma". Wówczas zapowiedział, że gdy wyjdzie na wolność, wszyscy będą świadkami rzezi. Postać miała wówczas długie i bardzo rude włosy (peruka wyglądała na głowie Harrelsona tragicznie), co teraz zostało zamienione na nieco mniej wystrzałową fryzurę.

Woody Harrelson jako Carnage w nagraniach z planu Venoma 2

Tom Hardy pokazał zdjęcie Cletusa na swoim Instagramie, a niedługo później w sieci pojawiły się nagrania z planu "Venoma", na którym możemy zobaczyć Harrelsona w akcji. Postać jest otoczona przez policję i w pewnym momencie wykonuje dziwny ruch ręką. Najprawdopodobniej dzięki efektom specjalnym zostanie tam dodany Carnage, który jest jednym z pasożytów pochodzących z planety Venoma.

Biorąc pod uwagę fakt, że Kasady'ego widzieliśmy ostatnio w więzieniu, a tutaj jest już na wolności, to możemy założyć, że jest to scena z początku filmu, gdy psychopata dopiero poznaje swoje możliwości w połączeniu z Carnage'em. To tłumaczy też fakt, że policja podchodzi do niego bardzo blisko - nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo niebezpieczny jest teraz kryminalista. Zresztą zobaczcie sami:

Zbyt wielu szczegółów na temat fabuły nie znamy, ale jedno jest pewne - gdy Venom spotka Carnage'a, to definitywnie na ekranie będzie rzeźnia. FIlm "Venom 2" w reżyserii Andy'ego Serkisa zadebiutuje w kinach już w październiku 2020 roku.