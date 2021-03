"Venom 2" ponownie opóźniony. Sony znowu zmienia datę premiery filmu

Przedstawiciele Sony Pictures postanowili po raz kolejny opóźnić premierę filmu "Venom: Let There Be Carnage". Kiedy produkcja o dwóch przeciwnikach Spider-Mana trafi w końcu do kin?

"Venom 2" - nowa data premiery filmu Marvela

Pandemia koronawirusa sprawiła, że twórcy wielkich kinowych produkcji zdecydowali się na kilku, albo czasami nawet kilkunastomiesięczne opóźnienie premier swoich filmów. Zalicza się do nich druga część "Venoma", który w ciągu ostatnich tygodni otrzymał dwie nowe daty premiery.

Jeszcze niedawno "Venom: Let There Be Carnage" miał trafić do kin 17 września 2021 roku. Jak podaje CBR.com, ten termin jest już nieaktualny. Nowe przygody tytułowego Symbiota zobaczymy 24 września 2021 roku. Opóźnienie nie jest więc specjalnie duże, ale data po raz kolejny się zmieniła. Fani "Venoma"powinni być przyzwyczajeni. Jeszcze do niedawna sequel miał zadebiutować 25 lipca 2021 roku. Oryginalnie premierę planowano na 20 października 2020 roku, więc gdyby nie COVID-19 już dawno bylibyśmy po seansie "Venoma 2".

Decyzja o przesunięciu premiery filmu jest zrozumiała - produkcja powstała po to, by zarobić jak najwięcej pieniędzy. Sony Pictures nie chce stracić ani dolara, więc czeka na moment, w którym ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa zostaną poluzowane, albo znikną całkowicie. Trudno powiedzieć, jak sytuacja pandemiczna będzie wyglądała we wrześniu, więc niewykluczone, że 24 września 2021 roku nie jest ostatnim słowem w kwestii premiery "Venom: Let There Be Carnage".

"Venom 2" - o czym jest film?

W pierwszej części poznaliśmy genezę tytułowej postaci. Grany przez Toma Hardy'ego dziennikarz Eddie Brock przez przypadek połączył się z kosmiczną istotą z rasy Symbiotów, by nie dopuścić do eksterminacji Ziemi przez jej złych pobratymców. Część druga skupi się na walce z nowym zagrożeniem - Carnage'em. W tej roli wystąpi Woody Harrelson, co zostało zasugerowane już w scenie po napisach oryginalnego filmu. W obsadzie zobaczymy ponownie Michelle Williams, która wcieli się w byłą sympatię protagonisty oraz jej nowego ukochanego granego przez Reida Scotta. Reżyserem sequela został Andy Serkis.

Na razie twórcy nie zdradzili oficjalnego opisu fabularnego "Venom: Let There Be Carnage", ale znając komiksowy pierwowzór nowego antagonisty i biorąc pod uwagę tytuł produkcji, będzie brutalnie, mrocznie i krwawo. "Venom 2" to nie jedyna produkcja Sony bazująca na postaciach z Marvel Comics. Pandemia przeszkodziła również w premierze innego wyczekiwanego filmu - "Morbiusa" z Jaredem Leto w roli głównej. Premiera historii o żywym wampirze została przesunięta na 21 stycznia 2021 roku.