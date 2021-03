"Venom 2" z kolejnym opóźnieniem premiery. Kiedy zobaczymy drugą część filmu Marvela?

Film "Venom: Let There Be Carnage" zaliczył kolejną obsuwę. Twórcy ponownie opóźnili datę premiery sequela. Kiedy zobaczymy nowe przygody Eddiego Brocka i jego złowieszczego, kosmicznego kompana?

Smutne wieści dla fanów "Venoma". Sony Pictures ogłosiło nową datę premiery kontynuacji filmu. Niestety widzowie będą musieli dłużej poczekać, na ujrzenie Carnage'a na dużym ekranie.

"Venom 2" - znowu opóźniony. Nowa data premiery filmu

O pierwszej części "Venoma" z 2018 roku można powiedzieć wiele złego. Z drugiej strony należy pamiętać, że film jest nie tylko początkiem historii tytułowego antybohatera, ale również nowego uniwersum skupionego wokół postaci skupionych ze Spider-Manem. Nawet pierwsze produkcje Marvel Studios z dzisiejszej perspektywy nie są wcale tak świetne, jak obecnie, więc nie ma co przedwcześnie przesądzać. Fani Symbiota mają nadzieję, że w drugiej części Venom się rozkręci, a seria wyjdzie na prostą.

Na to, czy tak się stanie, musimy jeszcze poczekać. Film "Venom: Let There Be Carnage" pierwotnie miał ujrzeć światło dzienne w roku 2020. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wydawnicze Sony Pictures. Twórcy od miesięcy są w zawieszeniu, czekając, aż sytuacja na świecie będzie na tyle opanowana, aż kina ponownie otworzą swoje podwoje. Niestety, póki co na to się nie zapowiada. Z tego powodu zdecydowano się ponownie przesunąć premierę "Venoma 2".

Jak podaje portal CBR, nową datę premiery "Venom: Let There Be Carnage" wyznaczono na 17 września 2021 roku. Obsuwa jest więc niewielka, bo poprzednio planowano wypuścić film w wakacje tego roku. Na kontynuację poczekamy więc tylko kilka miesięcy dłużej. Przynajmniej na razie.

"Venom 2" - o czym jest film?

W pierwszej części poznaliśmy genezę tytułowej postaci. Grany przez Toma Hardy'ego dziennikarz Eddie Brock przez przypadek połączył się z kosmiczną istotą z rasy Symbiotów, by nie dopuścić do eksterminacji Ziemi przez jej złych pobratymców. Część druga skupi się na walce z nowym zagrożeniem - Carnage'em. W tej roli wystąpi Woody Harrelson, co zostało zasugerowane już w scenie po napisach oryginalnego filmu. W obsadzie zobaczymy ponownie Michelle Williams, która wcieli się w byłą sympatię protagonisty oraz jej nowego ukochanego granego przez Reida Scotta. Reżyserem sequela został Andy Serkis.

Na razie twórcy nie zdradzili oficjalnego opisu fabularnego "Venom: Let There Be Carnage", ale znając komiksowy pierwowzór nowego antagonisty i biorąc pod uwagę tytuł produkcji, będzie brutalnie, mrocznie i krwawo. "Venom 2" to nie jedyna produkcja Sony bazująca na postaciach z Marvel Comics. Pandemia przeszkodziła również w premierze innego wyczekiwanego filmu - "Morbiusa" z Jaredem Leto w roli głównej. Premiera historii o żywym wampirze została przesunięta na 21 stycznia 2021 roku.