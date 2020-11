Viggo Mortensen broni heteroseksualnych aktorów, którzy grają gejów

Od jakiegoś czasu w Hollywood trwa debata dotycząca poważnego zagadnienia - czy osoba heteroseksualna może grać przedstawiciela innych orientacji seksualnych. Viggo Mortensen postanowił wypowiedzieć się na ten temat.

Aktor, który zasłynął rolą Aragorna w adaptacji "Władcy pierścieni" postanowił sprawdzić swoich sił po drugiej stronie kamery. Wyreżyserował film "Jeszcze jest czas", do którego napisał scenariusz i zagrał główną rolę. Historia opowiada o relacji ojca-homofoba i syna, który jest gejem.

W filmie głównym bohaterem jest grany przez Lance'a Henriksena homofob i rasista, który z powodu objawów demencji jest zmuszony trafić pod opiekę swojego homoseksualnego syna. Mortensen został zapytany w rozmowie z Reuters o decyzję wcielenia się w geja. Aktor postanowił zażartować, odnosząc się do zawodu swojego bohatera.

Argumentacja zapewne nie spodoba się aktywistom LGBT. Mortensen porównał bowiem orientację seksualną, która jest cechą wrodzoną (tak jak pochodzenie etniczne rzeczonego wyżej Erica) do zawodu, czyli czegoś, co jest w pełni zależne od danej osoby. Odpowiedź gwiazdora nie jest więc w żaden sposób satysfakcjonująca.

Aktor zapewnił jednak, że do wcielania się w postać homoseksualną podszedł nadzwyczaj profesjonalnie i nie jest to żaden chwyt z jego strony. Na pomysł uczynienia protagonisty gejem wpadł na późnym etapie prac nad scenariuszem, który finalnie postanowił poprawić.

Pomyślałem, a co jeśli nie dzwoniłaby do niego żona? A jeśli to byłby mąż? Pomyślałem, że spróbuję pójść w tym kierunku. Napiszę następną scenę i zobaczę, jakie to wygląda. Jeśli to nie zadziała lub wydaje mi się, że w jakiś sposób nie pasuje do historii, nie wykorzystam go, ale spodobało mi się. "