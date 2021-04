Paul Walker zainspirował Vina Diesla do zaproszenia Johna Ceny do "Szybkich i wściekłych"

Wiecie, kolejne odsłony franczyzy "Szybkich i wściekłych" muszą podkręcać atmosferę. A co jest lepsze od rodzinnej bójki między Vinem Dieslem/Dominikiem Toretto i jego zaginionym bratem Johnem Ceną/Jakobem Toretto? Nie mamy bladego pojęcia.

Niedawno na temat tego pomysłu wypowiedział się Vin Diesel, który podczas konferencji prasowej związanej z nowym filmem zdradził, że to prawdopodobnie Paul Walker jest odpowiedzialny na powstanie tej idei. Jak wyjaśnił:

Pamiętam, że gadałem kiedyś z Justinem, że fajnie byłoby obsadzić nowego Toretto, brata Doma. A potem kilka dni później w mojej małej "salce Doma", gdzie medytuje i przygotowuje się do tej roli, pojawił się John Cena. Przyszedł John i możecie powiedzieć, że to szalone, ale czułem jakby to Pablo, Paul Walker, go tam zaprosił. Czułem w głębi, że tak musiało być i tego chciałby Paul.