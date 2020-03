Vin Diesel potwierdził, że w "Thorze 4" zobaczymy Strażników Galaktyki

W filmie "Avengers: Infinity War" doszło do pierwszego spotkania Thora ze Strażnikami Galaktyki. W "Avengers: Endgame" bóg piorunów zabrał się na pokład statku kosmicznej drużyny. Fani mieli nadzieję, że relacja pomiędzy Thorem i Strażnikami będzie kontynuowana w 3. części filmu Jamesa Gunna, który miełby trafić do kin pod tytułem "Asgardians of the Galaxy". Tak się jednak nie stanie, co wcale nie oznacza, że nie zobaczymy wspólnych przygód Asgardczyka i zbieraniny największych frajerów galaktyki.

"Thor 4" - Strażnicy Galaktyki wystąpią w filmie

Zanim w kinach zadebiutują "Strażnicy Galaktyki 3" zobaczymy inną długo wyczekiwaną produkcję Marvel Studios. Mowa o filmie "Thor: Love and Thunder" w reżyserii Taiki Waititiego.

Okazuje się, że kosmiczni poszukiwacze przygód wystąpią u boku Thora granego przez Chrisa Hemswortha. Tę informację potwierdził w rozmowie z ComicBook.com Vin Diesel, który wciela się w Groota.

" Jestem podekscytowany i czekam, aż mój przyjaciel James Gunn zrobi kolejną niesamowitą część fimu. Wziął sobie "Suicide Squad", więc obecnie w tym siedzi. W "Thorze" też. To będzie bardzo interesujące. Nikt o tym nie wie. Może nie powinienem tego mówić? "

Wygląda na to, że w nadchodzącej części przygód Thora gościnnie wystąpią Strażnicy Galaktyki. Prawdopodobnie zobaczymy ich na samym początku filmu. W Końcu Odinson poprosił nowych przyjaciół o kosmiczną podwózkę. Ze słów Diesela wynika, że Gunn zajmie się reżyserią scen ze Strażnikami w rolach głównej, podobnie, jak miało to miejsce w przypadku dwóch ostatnich części "Avengers".

Czy Thor powinien dołączyć do Strażników Galaktyki? Jeszcze jak! Trudno powiedzieć Nie. To dwie odrębne serie, które najlepiej działają osobno

"Thor: Love and Thunder" - kiedy premiera?

Na razie o fabule filmu wiadomo nie wiele. Twórcy potwierdzili jedynie, że tym razem Mjolnira przejmie Jane Foster, co nie oznacza jednak, że w produkcji zabraknie Chrisa Hemswortha. Prawdopodobnie będzie to jednak pożegnanie aktora z rolą superbohatera. Thompson ponownie wcieli się w Valkyrie, która w "Avengers: Endgme" została nową królową Asgardu. Czarny charakter zagra natomiast Christian Bale. Zdjęcia do filmu "Thor: Love and Thunder" mają ruszyć jeszcze w roku 2020. Data premiery filmu została wyznaczona na 5 listopada 2021 roku.

