Vin Diesel zapewnia fanów, że premiera "Szybkich i wściekłych 9" się odbędzie

Do kin w piątek 13 marca 2020 roku zawita "Bloodshot" z Vinem Dieslem w roli głównej. Z tej okazji, aktor udziela wywiadów, w których opowiada nie tylko o swoim najnowszym filmie, ale także o nadchodzących produkcjach ze swoim udziałem.

Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Strażnicy Galaktyki pojawią się w "Thorze: Love and Thunder", a także o jego nadziejach z "Valiant Cinematic Universe", które miałoby powstać po sukcesie "Bloodshota". Aktor odniósł się również do pogłosek dotyczących przeniesienia premiery "Szybkich i wściekłych 9". Vin Diesel i spółka żadnego wirusa się nie boją, dlatego debiut kolejnych przygód Doma i familii jest niezagrożony.

Jak stwierdził w wywiadzie z USA Today:

"

Powiem tak: Bloodshot jest koniec końców żołnierzem, a ci nie decydują, gdzie zostaną wysłani. My zachowamy się podobnie. Potrzebujemy teraz filmów bardziej, niż kiedykolwiek. Jesteśmy w interesującym miejscu, gdzie zagrożone jest w ogóle chodzenie do kina i przeżywanie filmów z publicznością. Więc definitywnie potwierdzam - my się na premierze pojawimy. "