Vin Diesel uczcił rocznicę śmierci Paula Walkera: "Brakuje mi Cię, Pablo"

Duet współpracował ze sobą od 2001 roku, występując razem w serii "Szybcy i wściekli" do 2013 roku, kiedy Paul Walker zmarł w wieku 40 lat. Vin Diesel uczcił niedawno śmierć swojego serdecznego przyjaciela, wrzucając na Instagramie zdjęcie ich córek.

Jak czytamy we wzruszającym poście Vina Diesla:

Zawsze wiedziałeś, kiedy coś mnie trapiło. Pamiętam, jak powiedziałem Ci, że jadę do szpitala odebrać poród. Nigdy nie zapomnę tego, co mi powiedziałeś - wielu twardzieli czeka na zewnątrz. Ale trzeba wejść do środka, przeciąć pępowinę i dzięki temu to staje się najlepszym dniem twojego życia.