Vin Diesel został wokalistą. Posłuchajcie jego singla "Days Are Gone"

Kilka tygodni temu Vin Diesel podzielił się swoim debiutanckim singlem "Feel Like I Do", w którym pokazał, że jego twarda warstwa zewnętrzna skrywa całkiem przyjemnego chłopaczka, gotowego na wakacje w rodzinnym gronie. Teraz aktor udowodnił, że nie była to jednorazowa przygoda i podzielił się kolejnym kawałkiem, wakacyjno-nostalgicznym "Days Are Gone".

Vin Diesel zaprezentował nowy singiel

Obydwa single zostały udostępnione za pośrednictwem Palm Tree Records, założonej przez znanego twórcę muzyki elektronicznej o pseudonimie Kygo. Współtwórcami kawałka "Days Are Gone" są Diesiel, NoMBe oraz Petey Martin. Posłuchajcie efektów ich pracy poniżej:

Diesel wytłumaczył swoją działalność muzyczną w rozmowie z portalem People:

" Coś w tym roku doprowadziło mnie do tego stylu pozytywnej muzyki tropical house. "Feel Like I Do" ma w gruncie rzeczy pozytywny przekaz, a "Days Are Gone" to piosenka, z którą każdy się może utożsamić. To wracanie wspomnieniami do czasów, gdy mieliśmy mniej obowiązków, niż teraz. "

Vin Diesel na Instagramie wyjaśnił, że jego kariera muzyczna rozkwitła w 2020 roku, ponieważ nie musiał przebywać na planach filmowych. Jak sam stwierdził, jest artystą i każdy artysta musi mieć jakiś sposób na wykorzystanie swojej kreatywności. Aktor zdradził też, że do kontynuowania swojej przygody z muzyką zainspirował go Paul Walker. Jak sam wyjaśnił:

" Niech mój brat spoczywa w pokoju. Pamiętam raz byliśmy w Londynie i powiedziałem Pablo, że ludzie się denerwują o to moje śpiewanie. To właśnie on mi powiedział: "Nigdy nie przestawaj śpiewać. Wiesz, że masz coś specjalnego". "

Vin Diesel powróci jako Dominic Toretto w "Szybkich i wściekłych 9". Premiera filmu jest planowana na maj 2021 roku.