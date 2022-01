W "Kapitan Marvel 2" pojawią się znane postaci ze świata Marvela? Zaskakujące przecieki

Wygląda na to, że w nadchodzącym filmie "The Marvels" pojawi się nie tylko Kapitan Marvel, Photon i Ms. Marvel, ale też dwie kolejne bohaterki znane z poprzednich filmów MCU.

The Marvels - kolejne bohaterki w obsadzie filmu?

Nowy rok przybliża nas coraz bardziej do kolejnych premier filmów i seriali Marvel Studios. Jednym z nich jest "The Marvels", czyli kontynuacja przygód Kapitan Marvel (w tej roli Brie Larson).

Wspomniana produkcja ma przedstawić nam kolejne losy kosmicznej superbohaterki, a na ekranie mają jej towarzyszyć Monica Rambeau/Photon (Teyonah Parris) oraz Kamala Khan/Ms.Marvel (Iman Vellani, gwiazda nadchodzącego serialu Marvel Studios o tym samym tytule). Serial "WandaVision" i film "Shang-Chi" sugerowały nam połączenie sił tych trzech bohaterek.

Wygląda na to, że na tym lista bohaterek nowego filmu Marvel Studios się nie skończy - aktorka Zenobia Shroff, która wciela się w matkę Kamali Khan, podzieliła się niedawno na Instagramie wideo z planu. W jednym z fragmentów widzimy listę obsady, zdradzającą nam powrót dwóch kolejnych postaci.

Mowa tu o Tessie Thompson i Lashanie Lynch, które wcielają się kolejno w Walkirię i Marię Rambeau. Film "The Marvels" ma zadebiutować już po "Thor: Love and Thunder", więc jej obecność jest dość zaskakująca (no i przy okazji potwierdza nam, że Walkiria przeżyje wydarzenia nowego "Thora").

Podobnie jest zresztą z Marią Rambeau - w serialu "WandaVision" dowiadujemy się, że kobieta zmarła po długiej walce z nowotworem. Ta może się jednak bezproblemowo pojawić we flashbackach - przecież nawet sam film "Kapitan Marvel" zawierał sporo sekwencji z przeszłości, więc nie inaczej może być w kontynuacji przygód Carol Danvers.

Wszystkiego dowiemy się bliżej premiery opisywanej produkcji - "The Marvels" ma zadebiutować w kinach 17 lutego 2023 roku.