W "Matriksie 4" powróci kolejna postać z oryginalnej trylogii. O kogo chodzi?

Deadline podaje, że w filmie powróci aktor/kaskader Daniel Bernhardt, który wcielał się w Agenta Johnsona. Jego postać zadebiutowała w "Matriksie: Reaktywacji" z 2003 roku. Najpierw pojawił się w otwierających minutach produkcji, gdzie pojedynkował się z Neo. W trakcie filmu widzieliśmy go jeszcze kilkukrotnie.

Matrix 4 - w filmie powróci kolejna znajoma postać

Najbardziej znaną sceną z jego udziałem jest jednak pościg na autostradzie, gdzie Johnson doprowadził do eksplozji dwóch ciężarówek - wszystko po to, by zabić Morfeusza i Klucznika. Chociaż od tamtego momentu go nie widzieliśmy w filmach, to najprawdopodobniej stał się częścią Agenta Smitha. W końcu wiemy z "Matriksa: Rewolucje", że w Matriksie pozostały tylko i wyłącznie klony Agenta Smitha.

W jaki sposób Agent Johnson powróci? To jest wielka niewiadoma, zresztą jak cała reszta szczegółów dotyczących filmu. Wiemy na pewno, że oprócz Bernhardta w filmie powrócą Keanu Reeves i Carrie Ann Moss, którzy wcielą się kolejno w Neo i Trinity.

Dołączą do nich powracający Jada Pinkett Smith jako Niobe oraz Lambert Wilson jako Merowing. Niestety, w filmie nie pojawi się Hugo Weaving/Agent Smith. Aktor wyjaśnił, że zwyczajnie nie miał czasu na pracę przy "Matriksie 4".

Produkcja filmu została niedawno wznowiona w Berlinie po kilku miesiącach przerwy spowodowanej koronawirusem. Z tego względu datę premiery przeniesiono na 1 kwietnia 2022 roku. Reżyserem i współscenarzystką filmu jest Lana Wachowski.