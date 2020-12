Spider-Man 3 z kolejną gwiazdą filmów o herosie od Sony w obsadzie

Wygląda na to, że Marvel Studios i Sony Pictures dokonali kolejnej interesującej decyzji obsadowej. Jak podaje The Hollywood Reporter, w wyczekiwanej 3. części "Spider-Mana" z Tomem Hollandem pojawi się Alfred Molina. Aktora możecie pamiętać ze "Spider-Mana 2" w reżyserii Sama Raimiego, gdzie grał Doktora Ocka. Będzie to kolejny gwiazdor ze starszych filmów Sony, który pojawi się w kolejnej odsłonie przygód Pajączka od MCU.

Informacja potwierdziła plotki, które pojawiły się w sieci na początku jesieni 2020. Wówczas paparazzi zauważyli Molinę na planie "Spider-Mana 3", jednak studio nie potwierdziło jego angażu. Teraz wygląda na to, że jednak Otto Octavius ponownie zagości na ekranach w filmie o Spider-Manie. Jest to też kolejny punkt zaczepienia dla osób, które twierdzą, że w nowej produkcji zobaczymy aktorską wersje Spider-Verse.

Marvel i Sony oczywiście milczą. Jednak tak jak wspomnieliśmy, jest to kolejna cegiełka do Spider-Verse - w filmie pojawi się już na pewno Jamie Foxx, który wcielał się w Electro w "Niesamowitym Spider-Manie 2" z 2014 roku (tam rolę pajączka grał Andrew Garfield). To sugeruje nam jakiś magiczny międzypokoleniowy crossover w "Spider-Manie 3".

Mało tego, Jamie Foxx nawet zapowiedział na swoim Instagramie, że nowy film przedstawi wiele wersji Spider-Mana. Post został natychmiastowo wręcz usunięty, ale wśród fanów zawrzało. Trudno przewidzieć, co dokładnie zobaczymy w filmie i może dobrze - niespodzianka w kinach będzie wówczas dużo smaczniejsza.

Na razie wiemy na pewno, że datę premiery "Spider-Mana 3" ustalono na 17 grudnia 2021 roku. W roli głównej powróci Tom Holland, reżyserem znów jest Jon Watts. W obsadzie pojawi się Benedict Cumberbatch w roli Doktora Strange'a, a także powrócą gwiazdy poprzednich filmów, czyli m.in. Zendaya, Jacob Batalon oraz Marisa Tomei.