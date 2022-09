Nie tylko kolejny Kapitan Ameryka - w filmie "New World Order" poznamy też nowego Falcona

Captain America: New World Order - w MCU pojawi się nowy Falcon

Jak dowiadujemy się z D23 Expo, w filmie "Captain America: New World Order" powróci nie tylko Anthony Mackie/Sam Wilson/Kapitan Ameryka, ale również Danny Ramirez, który w serialu "Falcon and the Winter Soldier" zagrał Joaquina Torresa. Ten tym razem nie będzie jednak szeregowym żołnierzem marynarki wojennej - zgodnie z nowymi komiksami, Torres zostanie pomocnikiem Kapa jako Falcon.

Ramirez pojawił się na wspomnianej imprezie Disneya, gdzie miał okazję porozmawiać z dziennikarzami Comicbook.com na temat wspomnianego filmu - aktor nie krył zachwytu, że będzie miał okazję nie tylko powrócić do MCU, ale tym razem pojawić się jako superbohater:

Jestem podekscytowany! Wyszliśmy na scenę i poczuliśmy miłość. To niezwykłe doświadczenie. Od niezależnych małych filmów do nowego "Kapitana Ameryki"! Sam fakt, że moje imię wypowiedział Kevin Feige był szalony.

Anthony Mackie powróci oczywiście jako Sam Wilson, Carl Lumbly pojawi się ponownie jako Isaiah Bradly, a wspomniany Danny Ramirez będzie nowym wcieleniem Falcona. Oprócz tego, twórcy potwierdzili debiut Shiry Haas w roli izraelskiej superbohaterki Sabry, ale sporą niespodzianką jest fakt, że Tim Blake Nelson powróci do filmów Marvela - tym razem jako The Leader.

Postać zadebiutowała pierwotnie w filmie "Incredible Hulk" z 2008 roku, gdzie widzieliśmy początek jego transformacji we wspomnianego złoczyńcę. Teraz, po kilkunastu latach Nelson powróci do MCU i podekscytowania tym faktem nie krył reżyser "New World Order", Julius Onah. Artysta był ostatnio gościem podcastu Phase Zero, w którym opowiedział o postaci i jej roli w filmie:

Powiem tak - jedną z rzeczy, która mnie zainteresowała w tym projekcie, jest The Leader. To gość, który operuje intelektem, więc świetnie jest mieć kogoś, kto próbuje się przechytrzyć i pokonać naszego bohatera mentalnie, a nie fizycznie. A wierzcie mi, on sprawi Samowi małe piekło. Plus to będzie przyziemna przygoda, staramy się ją utrzymać w klimacie paranoicznego thrillera. Dlatego też złoczyńca operujący stricte intelektem był dla nas ważny - wtedy łatwiej jest nam utrzymać napięcie.

Film "Captain America: New World Order" ma zadebiutować w kinach 3 maja 2024 roku.